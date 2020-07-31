کرملین خواستار آزادی اتباع بازداشت شده روسیه در بلاروس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز جمعه در سخنانی به بازداشت اتباع این کشور در بلاروس واکنش نشان داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اعلام کرد: روس های بازداشت شده در بلاروس هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده و تمام مدارک لازم را به همراه داشته اند. این افراد عضو یک شرکت خصوصی امنیتی بودند و قرار بود به کشور دیگری بروند؛ اما از پرواز جا ماندند.

«دیمیتری پسکوف» در این ارتباط اضافه کرد: بازداشت بی پایه و اساس ۳۳ شهروند روسیه در راستای روابط میان دو کشور به عنوان متحد به شمار نمی آید. لذا امیدواریم که متحدان بلاروسی ما در آینده ای نزدیک شفاف سازی لازم در این باره را به انجام رسانده و به آزادی این افراد مبادرت نمایند.