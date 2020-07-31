به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی، بعد از ظهر جمعه با حضور در شهرستان مرزی بندر آستارا از منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، پایانه مسافری - مرزی، پل مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه صفر مرزی آستارا، گمرک آستارا، پل ریلی - مرزی مشترک و همچنین بارانداز ریلی و بین المللی آستارا - آستارا بازدید کرد.

وی در این بازدید که با حضور سرپرست فرمانداری آستارا، فرمانده هنگ مرزی آستارا، مدیر کل گمرک، مدیر پایانه مرزی آستارا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مرزی بندر آستارا انجام شد، با وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی مرزهای زمینی، دریایی و ریلی آستارا، توسعه تجارت خارجی و خط مرزی دو کشور همسایه در رودخانه مرزی آستاراچای و چگونگی تردد اتباع ایرانی و آذری آشنا شد.