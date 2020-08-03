آمادگی دستگاه قضا برای برخورد با دستهای پنهان اخلال در نظام ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبریک دهه امامت و ولایت، عبودیت و تقرب به خداوند و امام شناسی و حجت شناسی را مهم‌ترین آموخته‌های دو عید بزرگ قربان و غدیر عنوان کرد.

تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوسته‌اند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به محورهای بیانات مقام معظم رهبری در عید قربان اظهار داشت: تحلیل جریان تحریم و تحریف از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بود که باید مورد توجه سیاستمداران و اصحاب رسانه و همه آحاد مردم قرار گیرد.

توسل دشمن به تحریف برای بزرگ نمایی تحریم

آیت الله رئیسی افزود: تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوسته و بازوی نظام سلطه برای عملیات روانی و رسانه‌ای و فرهنگی هستند که دشمن با توسل به تحریف، در تنور بی‌توجهی به داشته‌های داخلی می‌دمد و از این طریق اثربخشی تحریم‌ها را بزرگ نمایی می‌کند.

خودباوری مهم‌ترین پادزهر تحریف است

رئیس قوه قضائیه، خودباوری را از پادزهرهای مهم تحریف دانست و گفت: اتکا به توانایی‌های خود و خصوصاً توجه به نیروی جوان کشور که در عرصه‌های مختلف فعالانه نقش آفرینی می‌کنند و استفاده بهینه از منابع و ذخایر ملی از پادزهرهای تحریف است.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: خداوند ثروت زیادی به کشور ما عطا فرموده و تدبیر و مدیریت صحیح منابع، جلوگیری از خام فروشی و توجه به ارزش افزوده کالاها و ذخایر و معادن موجب افزایش توانایی‌های اقتصادی خواهد شد.

نگاه به خارج برای رفع مشکلات، خطاست

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن همواره با توسل به تحریم به دنبال ایجاد یاس در مردم است، اظهار داشت: راه مقابله با چالش آفرینی دشمن و رفع چالش‌ها اتکا به داشته‌های خودمان است و امید داشتن به خارج برای برون رفت از مشکلات، خطاست.

هیچ مشکلی نیست که ملت ما نتواند حل کند

آیت الله رئیسی افزود: هر مشکلی به دست توانمند ملت و در سایه توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب برطرف می‌شود و هیچ چالشی نیست که خودمان توانیم رفع کنیم و هر جا در پرتو شعار کلیدی «ما می‌توانیم» حرکت کردیم به دستاوردها و توفیقات بزرگی نائل شدیم.

آمریکا گرفتار خودش شده است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحرکات نظام سلطه در چالش آفرینی برای کشورمان اظهار داشت: آمریکایی‌ها که سالیان دور و درازی مرتکب بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر شده‌اند، اکنون گرفتار خودشان شده‌اند اما همچنان به رفتارهای خصمانه خود علیه ملت‌های آزاده جهان ادامه می‌دهند.

غرب ملجاء و مأمن تروریست‌ها شده است

آیت الله رئیسی با اشاره به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «تندر»، از سربازان گمنام امام زمان (عج) تقدیر کرد و افزود: امروز برای همه سوال است که چگونه کشورهای مدعی حقوق بشر ملجاء و مأمنی برای تروریست‌های عالم شده‌اند و آمریکا و اروپا عاملان به خاک و خون کشیدن مردم بی‌گناه در اقصی نقاط جهان را پرورش می‌دهند و حمایت می‌کنند؟

آمریکا منفورترین نظام دنیاست

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای مردم جهان روشن شده که آمریکا و اروپا بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند و منفورترین نظام در جهان، نظام سلطه آمریکایی است که بالاترین درجه نفرت نسبت به آنها در میان ملت‌ها به وجود آمده است.

دلبستگی و عقب نشینی در برابر دشمن خطای راهبردی است

آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه هر گونه دلبستگی و عقب نشینی در مقابل دشمن خطای راهبردی است، خواستار تبیین تئوری مقاومت، ایستادگی و خودباوری از سوی رسانه‌ها و افشاگری در خصوص ماهیت و عملکرد جریان تحریف شد.

دولت به مدیریت بازار و معیشت مردم توجه کند

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سه نکته محوری در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به تبیین این نکات پرداخت و اظهار داشت: مدیریت بازار، کنترل قیمت کالاهای اساسی و توجه به معیشت مردم از مسائل مورد تأکید رهبر انقلاب و نخبگان اقتصادی است که باید مورد اهتمام دولت باشد و هر جا هم لازم باشد، دستگاه قضائی نیز آماده همکاری است.

لزوم شناسایی دست‌های پنهان سیاسی و امنیتی اخلالگر در بازار ارز

آیت الله رئیسی دومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مسأله، از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.

کارگروه اقتصادی سه قوه نباید تشریفاتی باشد

رئیس قوه قضائیه تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه را از دیگر نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا نیست و مسأله‌ای را حل نمی‌کند؛ باید کارگروهی کارآمد تشکیل شود که موانع تولید را شناسایی و رفع کند تا جهش تولید در عمل اتفاق بیافتد.

آیت الله رئیسی با تقدیر از کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا و همچنین قدردانی از همیاری نهادهای انقلابی و طلاب با افسران و سربازان در خط مقدم صیانت از جان مردم و کمک‌های مؤمنانه به نیازمندان در این دوره، ابراز امیدواری کرد که آئین عزاداری محرم امسال با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی که به زودی ابلاغ می‌شود، برگزار شود.

راه اندازی خط تولید مرغ مادر در کشور با پیگیری سازمان بازرسی

در این نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت تولید «مرغ لاین» نژاد ایرانی با عنوان «مرغ لاین آریَن» پرداخت و گفت: چرخه تولید مرغ مادر نیازمند فناوری پیچیده تولید و نگهداری است که فقط ۸ کشور از جمله ایران از آن برخوردارند. در حالی که از یک مرغ مادر ۳۰۰ هزار مرغ گوشتی به وجود می‌آید، خط تولید این نوع مرغ از سال ۸۰ به دلایل نامشخصی متوقف شد و کشور نیازمند واردات این گونه مرغ از شرکت‌های خاصی شد که پس از مدتی به بهانه تحریم از فروش محصول به ما خودداری کردند.

حجت الاسلام درویشیان افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این خطوط با تأمین اعتبار ۲۸ میلیاردی مجدداً راه اندازی شده و تا پایان سال ۳۰ درصد از نیاز کشور از نژاد ایرانی مرغ مادر تأمین خواهد شد و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ به صددرصد خواهد رسید.

ارائه لیست واردکنندگان بدهکار به وزیر دادگستری

وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبتنی بر پیشنهادات سازمان بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل از واردات، ادامه داد: لیست هزار و ۴۰۸ واردکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامه‌ای به وزیر دادگستری اعلام شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیگیری وصول بدهی‌ها و جرایم مالیاتی بالای هزار میلیارد تومان را از دستورکارهای ویژه این سازمان عنوان کرد و از وصول بدهی و جرایم مالیاتی یک بدهکار بزرگ به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

دادستان تهران نیز در این جلسه گزارشی از رسیدگی به جرایم مالیاتی و پیگیری وصول مطالبات از بدهکاران اصلی که با تأسیس شرکت‌های کاغذی، حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی دیگران در تلاش برای فرار از بدهی‌های کلان مالیاتی هستند، ارائه کرد.

وصول بدهی ۲۳۵ هزار میلیارد ریالی با کمک دادستانی تهران

القاصی مهر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی از بدهکاران کلان دریافت و به خزانه واریز شده است.

توصیه رئیس دستگاه قضا برای مساعدت به کاسبان خُرد

رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و دادستان تهران درباره وصول مطالبات مالیاتی اظهار داشت: اولویت در وصول مطالبات مالیاتی باید بدهکاران کلان باشند. در موضوع مالیات باید وضعیت و شرایط کاسبان خُرد مراعات شود. ضرری که صاحبان برخی مشاغل خُرد و این کاسب‌ها در کرونا دیدند، بعضاً جبران ناپذیر است.

صاحبان درآمدهای هنگفت نباید از پرداخت مالیات فرار کنند

آیت الله رئیسی افزود: البته مردم صبور هستند و مشکلات را تحمل می‌کنند ولی لازم است فلان واردکننده و بُرج ساز یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار می‌کند، مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد.

منع ورود قضات و وکلای فاقد صلاحیت به جریان وکالت

رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درباره اقدامات فسادزای برخی وکلا در روند دادرسی‌ها، گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند که به هیچ وجه قاضی یا وکیلی که پیش از این توسط یکی از بخش‌های قوه قضائیه سلب صلاحیت شده، امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشد. تلاش ما باید این باشد که جریان وکالت هم با نظارت‌های دقیق قانونی سالم بماند.

روایت رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف از متخلّفان ارزی

در این نشست همچنین حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار داشت: آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکت‌های متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا نماید.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به سخنان حجت الاسلام صادقی متذکر شد: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضائیه معرفی شوند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.