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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۸

از سوی مرکز مبادله کتاب کتابخانه ملی؛

۷۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اهدا شد

۷۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اهدا شد

سقز- رئیس اداره کتابخانه های عمومی سقز گفت: از سوی مرکز مبادله کتاب کتابخانه ملی، ۷۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اهدا شد.

سمیه ایزدیار در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرکز مبادله کتاب کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از کتابخانه جای عمومی، ۷۰۰ جلد کتاب با ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال، به کتابخانه جای عمومی شهرستان سقز اهدا کرد.

وی افزود: کتاب‌های اهدایی، غالباً در موضوعات کودک و نوجوان، عمومی و کنکوری است که پس از تایید، برای استفاده علاقمندان در قفسه کتابخانه های عمومی شهرستان قرار می‌گیرند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز با تقدیر از پیگیری‌های مسئول کتابخانه عمومی شهید ملأ محمد امینی سقز و نیز کارشناسان دلسوز مرکز مبادله کتاب کتابخانه ملی، ادامه داد: کتابخانه ملی تا پیش از این نیز دو مرتبه کتاب به کتابخانه های سقز اهدا کرده است.

ایزدیار یادآور شد: کتاب‌های اهدایی توسط این مرکز پس از تایید و استعلام و ثبت در سامانه، بر اساس نیاز به کتابخانه های سطح شهرستان ارسال می‌شود تا اعضا و علاقمندان بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون ۹۰ هزار نسخه کتاب با موضوعات متنوع و گوناگون در کتابخانه های عمومی سقز در دسترس مخاطبان و اعضا قرار دارد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سقز گفت: شهرستان دارای پنج باب کتابخانه عمومی نهادی و ۱۰ باب کتابخانه عمومی مشارکتی با ۵ هزار و ۵۰۰ عضو فعال است.

کد مطلب 4991631

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    نظرات

    • رحمانی IR ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
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      احسن بر رئیس ومسئول فعال کتابخانه های عمومی شهرستان سقز

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