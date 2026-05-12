۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

اهدای ۲۲۰ میلیون تومان برای خرید کتاب‌های کُردی در سقز

سقز- رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی سقز از اهدای ۲۲۰ میلیون تومان از سوی یک خیّر سنندجی برای خرید کتاب‌های کُردی ویژه کتابخانه‌های عمومی این شهرستان خبر داد.

نشمیل صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کمک ۲۲۰ میلیون تومانی یک خیّر اهل سنندج برای خرید کتاب‌های کُردی و تجهیز منابع کتابخانه‌های عمومی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این کمک با هدف تقویت منابع مطالعاتی و توسعه کتاب‌های کُردی در کتابخانه‌های عمومی شهرستان سقز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی افزود: برای گسترش فعالیت‌های کتابخانه‌ای، افزایش سرانه فضای مطالعه و تجهیز کتابخانه‌ها، نیازمند نگاه ویژه شهرداری‌ها هستیم و پرداخت منظم نیم درصد سهم کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی سقز همچنین از پیگیری راه‌اندازی نخستین کتابخانه سبز استان کردستان و دومین کتابخانه سبز کشور در سقز خبر داد و گفت: تحقق این طرح نیازمند همکاری شرکت توزیع برق و شهرداری است.

صادقی با اشاره به ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس ادامه داد: انتظار می‌رود دادگستری و دادستانی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، در اجرای مجازات‌های جایگزین از جمله اهدای کتاب همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کتابخانه سیار روستایی در سقز خبر داد و افزود: توسعه خدمات فرهنگی در مناطق روستایی از اولویت‌های این اداره است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی سقز در پایان تعیین تکلیف زمین کتابخانه جنب خیابان حضرت عمر (رض) توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری را از مطالبات جدی حوزه کتابخانه‌های عمومی عنوان کرد.

کد مطلب 6827477

