تزریق انسولین با آهن ربا ساده و بدون درد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در این روش که الهام گرفته از طب سنتی چین است، از آهن ربا برای جمع کردن پوست و وارد آوردن فشاری مختصر به آن استفاده می‌شود و از این طریق مسیری برای انتقال انسولین به داخل بدن به شیوه‌ای ایمن و مؤثر ابداع می‌شود.

در طب سنتی چینی با مالش مداوم و آرام پوست و ماهیچه‌ها منافذی بر روی آنها برای انتقال دارو و تزریق بدون درد و سوزش ایجاد می‌شود. محققان سنگاپوری برای تکمیل این روش از دو آهن ربا برای فشار آوردن به بخشی از این پوست و تا کردن آن و در نهایت ایجاد منفذی برای تزریق میکروسکوپی انسولین استفاده کرده‌اند.

استفاده آزمایشی از این روش بر روی موش‌ها موفق بوده و انتقال ساده و آرام و بی دردسر دارو به بدن این حیوانات را ممکن کرده است. حجم انسولین و دیگر داروهایی که از این طریق قابل انتقال به بدن است مشابه با ریزسوزن هایی است که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر کارآیی این روش در دراز مدت ۴۰ برابر بیشتر از سایر روش‌های سنتی انتقال دارو به بدن است.

انتقال انسولین به بدن به این شیوه موجب توزیع آهسته و منظم آن در بدن شده و اثر موسوم به هیپوگلیسمی تزریق انسولین که ناشی از فعال شدن و پخش سریع آن در بدن است را خنثی می‌کند.

مهم‌ترین علائم هیپوگلیسمی عبارتند از احساس ضعف یا گرسنگی، رنگ‌پریدگی، عرق سرد، تپش قلب، سرگیجه، گیجی، خواب‌آلودگی و در صورتی که به این علائم توجه نشود و عوارض ادامه پیدا کند، خطر بیهوشی و حتی مرگ وجود دارد.