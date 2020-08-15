۲ داروی گیاهی برای تسکین بیماران سرپایی کرونا مجوز گرفتند

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون علاوه بر داروهایی که مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر بخشی آنها روی درمان و تسکین بیماری کرونا تأیید شود، داروهای گیاهی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه به تازگی ۲ شربت گیاهی از سوی سازمان غذا و دارو مجوز تولید اخذ کرده اند، بیان کرد: برخی از داروها اثربخشی تسکینی دارند که این دو داروی گیاهی نیز به همین دلیل تجویز خواهند شد.

به گفته عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، اکنون با این اخذ مجوز، پزشکان می‌توانند این ۲ دارو را برای افرادی که کرونای آنها مثبت شده و سرفه می‌کنند تجویز کنند البته تجویز آنها اجباری نیست.

وی تاکید کرد: این داروهای گیاهی تسکین دهنده بیماری وارد پروتکل درمانی شده اند و برای افرادی که نیاز به بستری ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.