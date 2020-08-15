فیس بوک اطلاعات بیومتریک کاربران اینستاگرام را جمع آوری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت فیس بوک با اتهامات تازه ای روبرو شده است. طبق شکایتی جدید این شرکت فناوری به طور غیرقانونی اطلاعات بیومتریک کاربران اینستاگرام را جمع آوری کرده است.

پیش از این نیز در شکایتی دیگر فیس بوک متهم شده بود با استفاده از یک ابزار برچسب زنی تصاویر به طور غیرقانونی اطلاعات بیومتریک کاربران این شبکه اجتماعی را جمع آوری کرده است. ماه گذشته این شرکت پیشنهاد کرد برای تسویه شکایت مذکور ۶۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.

اما در شکایت جدیدی که علیه فیس بوک در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، این شرکت به جمع آوری، ذخیره و دستیابی به سود از طریق اطلاعات بیومتریک بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر اینستاگرام بدون رضایت آنان متهم شده است.

استفانی اوتوی یکی از سخنگویان شرکت فیس بوک در بیانیه ای ایمیلی در این باره می نویسد: این شکایت نامه بی اساس است. اینستاگرام از فناوری شناسایی چهره استفاده نمی کند.

کلی والن یکی از ساکنان ایالت ایلینوی آمریکا در شکایت نامه خود ادعا می کند اینستاگرام قانون حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران این ایالت را نقض و اطلاعات بیومتریک کاربران را جمع آوری کرده است. این کاربر از سال ۲۰۱۱ کاربر فیس بوک بوده است.

تحت قانون ایلینوی، در صورتی که فیس بوک در این خصوص مقصر شناخته شود، باید به ازای هر بار تخلف از این قانون هزار دلار جریمه پرداخت کند.

طبق این شکایت فیس بوک از آغاز سال جاری میلادی اعلام کرده اطلاعات بیومتریک کاربران اینستاگرام را جمع آوری می کند.