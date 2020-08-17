اهدای عضو مادر جوان جان سه نفر دیگر را نجات داد

علیرضا باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آفتاب قره قانی متولد ۱۳۶۳ متولد نورآباد ممسنی و ساکن برازجان، هفدهم مرداد برای زایمان طبیعی به زایشگاه مراجعه میکند و پنجمین فرزند خود را به دنیا میآورد.
وی تصریح کرد: این مادر پس از زایمان به بخش پست پارتوم (اتاق بعد از زایمان) منتقل میشود و آنجا دچار دیسترس تنفسی (نارسایی تنفسی) شدید میشود که باعث ایست تنفسی او و به دنبال آن ایست قلبی میشود.
باقری اضافه کرد: با احیا قلبی، مجدد تپش قلب وی برقرار میشود، اما به علت آمبولی مایع آمنیون و مشکلات متعاقب آن، مشکوک به مرگ مغزی میشود که آزمایشها نیز مرگ مغزی او را تأیید میکنند.
مسئول واحد فراهم آوری عضو پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: پس از تائید نهایی مرگ مغزی این مادر و رضایت خانواده نوعدوست وی نسبت به اهدا عضو، برگ زرین دیگری در ایثارگری مردمان استان بوشهر و فارس رقم زد.
وی تصریح کرد: این بیمار تا هجدهم مرداد در آی سی یو جراحی بستری بود؛ که با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگرش سحرگاه امروز، کبد و دو کلیه او برداشت و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.
باقری با اشاره به اینکه این مورد، شصت و نهمین اهدا عضو در استان و سومین مورد اهدا عضو در سال ۹۹ است، گفت: به علت شیوع ویروس کرونا، با وجود داشتن موارد مرگ مغزی متعدد و حتی رضایت اهدا عضو خانوادههای آنان، چون آزمایش کرونای بیماران مثبت میشد، امکان اهدای عضو وجود نداشت.
مسئول واحد فراهم آوری عضو پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: سال گذشته با افزایش دو برابری نسبت به سال ۹۷، ۱۶ اهدای عضو در استان صورت گرفت.
یک بیمار مرگ مغزی میتواند جان یک تا هشت بیمار را نجات دهد و پس آغاز مرگ مغزی ۱۴ روز برای موافقت خانواده با اهدا عضو فرصت وجود دارد.
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