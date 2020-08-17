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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۴

مدیرکل ستاد فرمان امام (ره) گلستان:

دهه اول محرم ۱۱۰ هزار پرس غذا در گلستان توزیع می شود

دهه اول محرم ۱۱۰ هزار پرس غذا در گلستان توزیع می شود

گرگان- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان از توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا در دهه اول محرم در استان خبرداد.

محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ادامه توزیع غذا با مشارکت مردم و خیران در دهه ابتدایی محرم ۱۱۰ هزار پرس غذا در مناطق محروم استان توزیع می‌شود.

وی افزود: در همین راستا جلسات متعدد برای هماهنگی برگزار شده و این ۱۱۰ هزار پرس به تعداد حروف ابجد نام حضرت علی (ع) با همکاری هیئات مذهبی، سمن‌ها، مواکب و خیریه‌ها توزیع غذای گرم را اجرایی خواهیم کرد.

سلمان زاده بیان کرد: در پویش عید غدیر هم این ستاد ۵۵ هزار پرس اطعامی دهی در گرگان داشت و همه پای کار آمدند و صحنه‌های قشنگی را در راستای نهضت همدلی و احسان بوجود آوردند.

وی با تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام محرم، گفت: باید با شور و شعور حسینی و کمک به نیازمندان در این ایام، فلسفه عاشورا و قیام کربلا را زنده نگه داشت.

کد مطلب 5000595

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