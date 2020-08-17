ترجمه کتاب جان بولتون به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» نوشته جان بولتون با ترجمه جمعی از مترجمان و سرپرستی محمد معماریان، بهتازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ چهارم رسیده است. چاپ اول اینکتاب سهشنبه هفته گذشته به بازار نشر آمد.
استقبال از خاطرات مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید بهگونهای بوده که در سه روز اول پس از توزیع کتاب، چاپهای اول، دوم و سوم آن به پایان رسید. حالا و در کمتر از یک هفته از توزیع چاپ نخست، چاپ چهارم آن وارد بازار میشود.
کتاب پیشرو در برگیرنده خاطرات ۱۸ ماهه حضور جان بولتون در دولت ترامپ و جایگاه مشاور امنیت ملی اوست. ترجمه انتشارات امیرکبیر از این کتاب از نسخه انگلیسی«the room where is happened: White House memoir» انجام شده که اوایل تابستان امسال به بازار عرضه شد.
مطالب این کتاب هرچند به نیت افشاگری علیه سیاستهای ترامپ درج شدهاند اما بههرحال به قلم یک سیاستمدار تندروی ضد ایرانی نوشته شده که در اثر خود درباره خروج آمریکا از برجام، این استدلال را میآورد که ایران یک تهدید عمده برای منافع آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در غرب آسیا محسوب میشود. بولتون معتقد است تا زمانی که رژیم کنونی ایران تغییر نکند، هیچ توافقی برنامههای هستهای و تسلیحاتی آن را مهار نمیکند. او در این کتاب همچنین از عدم تمایل ترامپ برای درگیری نظامی با ایران سخن گفته است. بولتون همچنین روایت میکند که پس از هدف قراردادن پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه پاسداران، همه تلاش خود را برای راضیکردن ترامپ برای جنگ با ایران به کار گرفته است. ترامپ در یکی از مصاحبههای خود با شبکه فاکسنیوز درباره رویکرد جنگطلبانه بولتون گفته است: «هی میخواست روی همه بمب بریزد و مردم را بکشد.»
خروج آمریکا از برجام، انهدام پهپاد جاسوسی گلوباهاوک آمریکا در خلیج فارس توسط ایران، ماموریت نخستوزیر ژاپن در سفرش به ایران و دیدارش با رهبر ایران، دیدارهای ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، حواشی حضور ترامپ در پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق (عینالاسد)، انفجار نفتکشهای بندر فجیره امارات، مسائل مربوط به سوریه، اختلافات امریکاییها با اتحادیه اروپا و روسیه از جمله موضوعات مهمی هستند که بولتون در کتاب خود به آنها پرداخته است.
چاپ چهارم اینکتاب با ۶۰۸ صفحه و قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه شده است.
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