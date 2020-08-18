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۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۷:۰۴

در واکنش به توافق امارات با تل آویو؛

مفتی قدس زیارت مسجدالاقصی را برای اماراتی ها حرام دانست

مفتی قدس زیارت مسجدالاقصی را برای اماراتی ها حرام دانست

«شیخ محمد حسین» در واکنش به اقدام امارات در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، زیارت مسجدالاقصی توسط اماراتی‌ها و اقامه نماز در این مکان مقدس توسط آنها را حرام اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مفتی قدس و دیار فلسطینی در واکنش به اقدام امارات در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس، زیارت مسجدالاقصی و اقامه نماز در آن توسط اماراتی‌ها را حرام دانست.

«شیخ محمد حسین» اظهار داشت: طبق فتوایی که در سال ۲۰۱۲ پیرامون عادی سازی روابط با اسرائیل صادر کرده است، زیارت مسجدالاقصی و اقامه نماز در این مکان مقدس توسط اماراتی‌ها حرام است.

مفتی قدس در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود: در سال ۲۰۱۲ فتوایی را در خصوص زیارت قدس طبق ضوابط معین صادر کرده است که عادی سازی روابط بین آنها نیست.

وی گفت: از آنجا که این توافق (بین امارات و اسرائیل) نشانگر عادی سازی روابط است، زیارت قدس برای آنها جایز نیست و حرام است.

گفتنی است که امارات متحده عربی اخیراً از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

کد مطلب 5001400

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    نظرات

    • حمید ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      کراوات مگه حرام نبود؟

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