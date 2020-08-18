مفتی قدس زیارت مسجدالاقصی را برای اماراتی ها حرام دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مفتی قدس و دیار فلسطینی در واکنش به اقدام امارات در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس، زیارت مسجدالاقصی و اقامه نماز در آن توسط اماراتی‌ها را حرام دانست.

«شیخ محمد حسین» اظهار داشت: طبق فتوایی که در سال ۲۰۱۲ پیرامون عادی سازی روابط با اسرائیل صادر کرده است، زیارت مسجدالاقصی و اقامه نماز در این مکان مقدس توسط اماراتی‌ها حرام است.

مفتی قدس در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود: در سال ۲۰۱۲ فتوایی را در خصوص زیارت قدس طبق ضوابط معین صادر کرده است که عادی سازی روابط بین آنها نیست.

وی گفت: از آنجا که این توافق (بین امارات و اسرائیل) نشانگر عادی سازی روابط است، زیارت قدس برای آنها جایز نیست و حرام است.

گفتنی است که امارات متحده عربی اخیراً از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.