کمبود ۲۱۰ مدرسه استثنایی برای رسیدن به حداقل استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح امروز در نشست با مسئولان آموزش و پرورش خراسان شمالی که در خانه معلم بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: پروژه مهر مهمترین پروژه آموزش و پرورش است زیرا بناست اقداماتی مانند توزیع ۱۴۲ میلیون جلد کتاب، پروژه‌های عمرانی، ایاب و ذهاب دانش آموزان و… در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پروژه مهر امسال با کرونا همراه شد که آسیب‌هایی وارد کرد اما فرصت‌هایی نیز ایجاد شد که استفاده از فناوری، مدرسه محوری و مشارکت خانواده‌ها جزئی از آنها به شمار می‌آید.

وی با انتقاد از جدایی پرورش از آموزش در مدارس کشور، افزود: هرچند در طول ۱۲ سال نزدیک به ۱۳ هزار ساعت آموزش در مدرسه داریم و این عدد بالاتر از میانگین کشور است اما این عدد شامل پرورش دانش آموزان نمی‌شود.

حسینی تصریح کرد: نیاز به یک برنامه ریزی مؤثر در دوران کرونا داریم لذا آموزش و پرورش در شرایط زرد، قرمز و سفید برنامه ریزی می‌کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تاکید کرد: سرانه فضای آموزشی باید ۸ متر مربع باشد اما اکنون این عدد ۵ متر مربع است و در حوزه استثنایی سرانه استاندارد ۲۸ متر مربع بوده اما اکنون ۱۰ متر مربع در اختیار داریم.

وی با اشاره به هزینه ۱۰ برابری آموزش و پرورش استثنایی نسبت به افراد عادی در دنیا، افزود: برای رسیدن به حداقل استانداردها ۲۱۰ مدرسه دیگر استثنایی نیاز است که از اسفند ۹۸ توانسته ایم ۸۲ مدرسه را کلنگ زنی کنیم.

حسینی با اشاره به سهم ۱۱ مدرسه‌ای خراسان شمالی در حوزه دانش آموزان استثنایی گفت: استانداری زمین رایگان این مدارس را در اختیارمان قرار دهد تا مدارس را بسازیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ساخت ۸ سالن ورزشی درون مدرسه‌ای ۲۰۰ متری برای دانش آموزان استثنایی خراسان شمالی را متعهد می‌شویم و در کل کشور ۳۵۰ سالن خواهیم ساخت.

وی در انتها با اشاره به فعالیت ۷۵۰ مرکز اختلال یادگیری در کشور گفت: ۱۱ مرکز نیز در خراسان شمالی فعال است که در سال جاری دو مرکز مشاوره دیگر در استان ساخته می‌شود.