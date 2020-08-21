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۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

فردا در مجمع عالی حکمت اسلامی؛

آثار و نوآوری‌های منطقی ابن سینا بررسی می‌شود

آثار و نوآوری‌های منطقی ابن سینا بررسی می‌شود

نشست علمی بررسی آثار و نوآوری‌های منطقی ابن سینا فردا در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام علمی شیخ الرئیس ابوعلی سینا نشست علمی بررسی آثار و نوآوری‌های منطقی ابن سینا شنبه ۱ شهریور ماه از ساعت ۱۱ به صورت مجازی (زنده) برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری به ارائه بحث در محور آثار و نوآوری‌های منطقی بوعلی سینا (به صورت زنده) می‌پردازد.

علاقه مندان می‌توانند از طریق سایت مجمع عالی حکمت اسلامی و آدرس‌های زیر در این نشست علمی آنلاین (زنده) رأس ساعت ۱۱ شرکت کنند.

آپارات مجمع عالی حکمت اسلامی و اینستاگرام مجمع عالی حکمت اسلامی این برنامه را به صورت زنده پخش می‌کنند.

کد مطلب 5004194

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