به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام علمی شیخ الرئیس ابوعلی سینا نشست علمی بررسی آثار و نوآوری‌های منطقی ابن سینا شنبه ۱ شهریور ماه از ساعت ۱۱ به صورت مجازی (زنده) برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری به ارائه بحث در محور آثار و نوآوری‌های منطقی بوعلی سینا (به صورت زنده) می‌پردازد.

علاقه مندان می‌توانند از طریق سایت مجمع عالی حکمت اسلامی و آدرس‌های زیر در این نشست علمی آنلاین (زنده) رأس ساعت ۱۱ شرکت کنند.

آپارات مجمع عالی حکمت اسلامی و اینستاگرام مجمع عالی حکمت اسلامی این برنامه را به صورت زنده پخش می‌کنند.