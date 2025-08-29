به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا نشست علمی با موضوع «چیستی «فضیلت حکمت در اندیشه ابن سینا» برگزار می‌شود.

این نشست به همت مجمع عالی حکمت اسلامی با سخنرانی حجت‎ الاسلام محمد رضاپور، حجت‌الاسلام یارعلی کرد فیروز جایی و دبیری علمی مهدی عسگری روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴؛ ساعت ۱۰ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت حضوری می‌توانند به سالن جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه۲ پلاک ۵ مراجعه کرده و علاقه مندان به شرکت به صورت غیر حضوری نیز می‌توانند از طریق لینک https://hekmateislami.com/live در جلسه حاضر شوند.