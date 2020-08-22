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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۳۱

در بازارهای جهانی؛

داوجونز ۱۹۰ واحد جهش کرد/ ثبت رکورد جدید از سوی اس‌اندپی

داوجونز ۱۹۰ واحد جهش کرد/ ثبت رکورد جدید از سوی اس‌اندپی

سهام آمریکا با داده‌های اقتصادی قدرتمند این هفته جهش کردند و شاخص‌های اس‌اندپی و نزدک، رکورد های تاریخی جدیدی به ثبت رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران)، سهام آمریکا با داده‌های اقتصادی قدرتمند این هفته جهش کردند.

داوجونز ۱۹۰.۶ واحد یا ۰.۷ درصد رشد کرد و در ۲۷٫۹۳۰.۳۳ دلار بسته شد.

اس‌اندپی ۰.۳۴ درصد بالا آمد و در ۳٫۳۹۷.۱۶ واحد بسته شد که یک رکورد تاریخی جدید به شمار می‌رود.

کامپوزیت نزدک ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۱٫۳۱۱.۸۰ واحد رسید که این هم یک رکورد تاریخی جدید است.

داده‌های آی‌اچ‌اس مارکیت نشان داد که فعالیت کارخانجات تولیدی آمریکا در ماه آگوست به بالاترین سطح خود در ۱۹ ماه اخیر رسیده و فعالیت‌های خدماتی هم در بالاترین سطح ۱۷ ماهه قرار دارد.

سیان جونز، اقتصاددانان آی‌اچ‌اس مارکیت گفت: تقاضای مصرف‌کننده رشد قدرتمندی داشته است.

کد مطلب 5004619

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