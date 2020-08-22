روایتی یک سویه از احتمال توافق اروپا و آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که از روز پنجشنبه مقامات بین المللی متعددی از جمله «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «هلگا اشمیت» دبیرکل امور خارجی اتحادیه اروپا، «زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مقامات ارشد چینی و حتی برخی از مقامات فعلی و سابق آمریکایی همچون سوزان رایس و وندی شرمن، بر غلط بودن تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه تاکید دارند و تروئیکای اروپا (فرانسه، آلمان و انگلیس) نیز بیانیه ای را در خصوص مخالفت با این اقدام ضد ایرانی آمریکا منتشر کرده، آسوشیتدپرس در گزارشی یک سویه تلاش کرده تا گزارش خود از روند جلسه شورای امنیت در خصوص مکانیسم ماشه را به گونه ای به خواننده منتقل کند که مخاطب در این رابطه حق را به کاخ سفید بدهد.

در گزارش آسوشیتدپرس آمده است: «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که روزهای پایانی خود را در این سِمَت می‌گذراند؛ مدعی است روند ۳۰ روزه فعالسازی مکانیسم خودکار بازگردان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، از روز جمعه آغاز شده- ادعایی که با مخالفت دیگر اعضای شورای امنیت از جمله شرکای اروپایی واشنگتن مواجه شده است که همچنان عضوی از برجام هستند.

هوک در این باره مدعی شد: به اجازه هیچکس احتیاج نداریم. ایران در حال نقض تعهدات داوطلبانه هسته‌ای است. شرایط برای فعال کردن مکانیسم ماشه فراهم است و ما نیز چنین کرده‌ایم. اینکه مردم با ما موافقت یا مخالفت کنند، اصلاً موضوع بحث نیست. جمعه نخستین روز از روند ۳۰ روزه احیا تحریم‌های بین‌المللی است.

این در حالی است که یک دیپلمات وابسته به شورای امنیت می‌گوید؛ نامه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا خطاب به این شورا، به منزله کشیدن ماشه و آغاز روند ۳۰ روز احیا تحریم‌ها نیست حال آنکه ایران نیز با اشراف به این موضوع هیچ اقدام عجولانه‌ای انجام نخواهد داد.

علاوه بر این، منابع دیپلماتیک پیش‌بینی می‌کنند که مخالفت ۱۳ عضو شورای امنیت با ادعای آمریکا، تلاش‌های واشنگتن را خنثی می‌کند تا آنجا که رئیس این شورا دیگر ملزم به ارائه قطعنامه تمدید معافیت تحریمی ایران نخواهد بود که به نوبه خود با خطر وتوی آمریکا مواجه است.

این در حالی است که منابع دیپلماتیک می‌گویند اگرچه هیچ توافقی بین ۱۵ عضو شورای امنیت حاصل نشده، اما پیشنهادهایی مبنی بر تمدید ۶ ماهه تا یک ساله تحریم تسلیحاتی ایران مطرح شده حال آنکه همزمان، این پیشنهاد هم که تحریم تسلیحاتی لغو اما تمامی معاملات تسلیحاتی با ایران به صدور مجوز شورای امنیت مشروط شود؛ روی میز است.

گفته می‌شود که اروپایی‌ها هنوز امیدوارند که این غائله تا ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) که موعد تعلیق تحریم تسلیحاتی ایران است؛ خاتمه پیدا کند حال آنکه این امر نیز به نوبه خود مستلزم مجاب کردن روسیه و چین است که بیش از همه طرفدار لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند.