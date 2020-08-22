ترافیک نیمه سنگین در شهریار-تهران/ بارش باران در محورهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی افزود: ضمناً محور چالوس دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه دارای مه گرفتگی در ارتفاعات، محور هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین شاهد ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهر و در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع هستیم.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی گفت: بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان مازندران گزارش شده است.