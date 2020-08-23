۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۰

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان:

نذری محرم در همدان صرف آزادی یک زندانی شد

همدان - مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: یک خانواده که سال‌ها با فرا رسیدن ماه محرم نذر خود را ادا می‌کردند امسال هزینه نذری را به آزادی یک زندانی اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان همدان؛ یداله روحانی منش گفت: یک خانواده که سال‌ها با فرا رسیدن ماه محرم نذر خود را ادا می‌کردند امسال به دلیل شیوع کرونا و ضرورت حفظ سلامتی مردم هزینه نذری را به آزادی زندانی اختصاص دادند.

روحانی منش اظهار کرد: این زندانی ۳۷ ساله به علت بدهی مالی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی از خرداد سال ۹۷ راهی زندان شده بود.

وی بیان کرد: این مددجو در ساخت و ساز مسکن فعالیت داشت که به علت ورشکستگی و شکایت ۱۱ نفر زندانی شد اما با تلاش ستاد دیه و جلب رضایت شاکیان پرونده، بخشی از بدهی قسط بندی (اعسار به تقسیط) شد.

