دفترچه سئوالات کنکور گروه زبان های خارجی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان کنکور سراسری به سؤالات گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، سؤالات هریک از گروه‌های آزمایشی را پس از برگزاری آزمون منتشر کرده در دسترس داوطلبان قرار می‌دهد.

کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (داخل کشور)، از ساعت ۲۱ روز دوشنبه سوم شهریورماه ۹۹ و کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه بعدازظهر ۵ شهریور ۹۹ در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.

دفترچه سؤالات عمومی یا دفترچه شماره یک گروه آزمایشی زبان های خارجی برای نظام آموزشی ۶-۳-۳ در اینجا، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی در اینجا و دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه در اینجا و دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی در اینجا قابل دریافت است.

دفترچه سؤالات عمومی یا دفترچه شماره یک گروه آزمایشی زبان های خارجی برای نظام آموزشی قدیم یا ترمی واحدی در اینجا، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی در اینجا و دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه در اینجا و دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی در اینجا قابل دریافت است.

کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه برگزار شد. کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی صبح امروز اول شهریورماه با رقابت ۱۷۴ هزار و ۴۱۲ داوطلب در ۳۹۲ شهر کشور برگزار شد.