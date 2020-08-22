افتتاح و کلنگ زنی ۲۳ پروژه در شهرستان بدره

به گزارش خبرنگار مهر، یونس آزادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، کرد: در هفته دولت امسال در شهرستان بدره ۲۳ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با اعتباری قریب به ۲۴۰ میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.

وی در این خصوص بیان کرد: از مجموع ٢٣ طرح و پروژه، ١٨ مورد با اعتبار قریب به ٢٢٠ میلیارد ریال پروژه عمرانی و ۵ مورد با اعتباری قریب به ١٨ میلیارد ریال طرح اقتصادی است.

فرماندار بدره با اشاره به اینکه از مجموع ٢٣ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی، ١٨ مورد با اعتبار ١٨۵ میلیارد ریال افتتاحی (٧٨ درصد طرح‌ها و پروژه‌ها) است، گفت: برنامه ریزی های صورت گرفته بیشتر در راستای تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و بهره برداری از آنها بوده است.

وی از مهمترین طرح‌ها و پروژه‌های آماده افتتاح و کلنگ زنی در شهرستان بدره را اتمام گاز رسانی به شهرستان، افتتاح ساختمان آتش نشانی شهرداری بدره، افتتاح کتابخانه عمومی بدره، پروژه‌های حوزه راهداری، کلنگ زنی پارک بانوان، افتتاح ٢ طرح پرورش ماهی و … برشمرد و اضافه کرد: تا پایان سال جاری طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی مهمی در شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.