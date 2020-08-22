تبدیل ۳۰ دستگاه واگن مسافری به واگن آمبولانس وبیمارستان سیار ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹) پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور با سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن دیدار و در خصوص راهکارهای توسعه همکاری‌های دو جانبه به تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار پیرحسین کولیوند با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز اورژانس ریلی کشور از همکاری شرکت راه آهن در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

وی در این نشست با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز اورژانس ریلی کشور، گفت: راه اندازی اورژانس ریلی در شبکه ریلی کشور، فرصت مناسبی برای امدادرسانی به مردم در مواقع ضروری است.

کولیوند با اشاره به آموزش کمک‌های اولیه به ۹۷۵ نفر از مهمانداران و پرسنل شرکت راه آهن افزود: سازمان اورژانس کشور آماده آموزش فوریت‌های پزشکی به پرسنل راه آهن در سراسر کشور است تا در مواقع لزوم بتوانند به مردم ارائه خدمت کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه احداث آمبولانس ریلی با توجه به بحران‌ها و سوانح مختلف جز نیازهای مهم کشور بوده، افزود: گسترش اورژانس ریلی مستلزم اقدامات جدی سازمان اورژانس کشور و شرکت راه آهن است.

کولیوند اظهار کرد: در صورت برقراری زیرساخت‌های اینترنت در قطارها، سازمان اورژانس کشور آماده برقراری ارتباط با دیسپچ ۱۱۵و ارائه مشاوره پزشکی به فرد مددجو امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن تشکر از اراده جدی سازمان اورژانس در ایجاد مهارت و آموزش به پرسنل مهماندار قطار و کارمندان این شرکت، افزود: استقرار پایگاه در ایستگاه‌های راه آهن کار بسیاری بزرگی بود که برای گسترش آن آماده همکاری کامل با سازمان اورژانس کشور هستیم.

سعید رسولی ساخت آمبولانس ریلی را امری مهم دانست و گفت: در ساخت آمبولانس ریلی به سبک اتوبوس ریلی آماده همکاری نیز هستیم.

در ادامه این جلسه موضوعاتی از جمله، ارتقا دانش و مهارت پرسنل قطار در خصوص فراگیری کمک‌های اولیه و خود امدادی، تبدیل ۳۰ دستگاه واگن مسافری به واگن آمبولانس و بیمارستان سیار ریلی، استقرار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در ایستگاههای مورد توافق، برقراری سیستم ارتباطی بین اورژانس و شرکت راه آهن، افزایش هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک منطقه‌ای و استانی بین دو طرف، طراحی فرایند عملیاتی امداد خواهی از ۱۱۵، تجهیز ایستگاه‌ها و قطارها به اقلام امدادی، ارتقا دانش و مهارتهای مدیریت بحران و عملیات‌های امدادی مدیران شرکت راه آهن، مأمورین ایستگاه و قطار، برقراری فرایند و سامانه ارتباطی بین روابط عمومی راه آهن و روابط عمومی اورژانس جهت ایجاد مشارکت و هماهنگی در نحوه اطلاع رسانی در مواقع بروز بحران و سوانح ریلی، استفاده از تیم‌های واکنش سریع مواد خطرناک (HAZMAT) در حوادث پرمخاطره، آتش سوزی و مواد شیمیایی و اطلاع رسانی لازم در خصوص حمل و نقل محموله‌های مواد خطرناک در شبکه ریلی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.