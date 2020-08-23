رمان «به نقش گلیم» چاپ شد/سرپرست خیّری که مدافع حرم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «به نقش گلیم» نوشته محمد محمودی نورآبادی بهتازگی توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب دربرگیرنده داستان زندگی دختر نوجوان نیازمندی است که حامی نیکوکاری دارد. اینحامی بهصورت ناشناس از او حمایت میکند. دختر بهمرور در صدد شناخت مرد خیّر برمیآید و متوجه میشود حامی نیکوکارش در سوریه و دچار حادثه شده است. بهاینترتیب سرپرست ایننوجوان، یکمرد مدافع حرم است...
در بخشی از اینرمان میخوانیم:
اینقصه مفصل است زهراجان، اینهارا ننویسم و خاطر تورا مکدر نکنم بهتر است. مثلا اگر بخواهم حال و روز مادر و سه برادر و خواهر حیدر را هم بنویسم، ماجرا شکل جنایی پیدا میکند و اعصاب تورا با آن روح لطیفت به هم میریزد.
دوست دارم در حد امکان از زندگی برایت بنویسم و کمتر به مردن و شکنجه و سیاه چال بپردازم. تو و امثال تو مادران آینده وطن هستید و باید بیشتر زندگی را مشق کنید.
اینکتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.
