مجوز برگزاری اردوهای تیم ملی و برگزاری لیگ وجام حذفی تنیس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، داود عزیزی رییس فدراسیون تنیس گفت: صبح امروز، جلسه مسئولان فدراسیون تنیس و پزشکی ورزشی با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار و مجوز برگزاری مسابقات ، اردوهای تیم مای و برگزاری لیگ و جام حذفی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای فدراسیون تنیس صادر شد. در جلسه امروز مقرر شد که این مصوبه بصورت مکتوب هم در اختیار فدراسیون ها ارسال شود.

داود عزیزی اهمیت سلامت جامعه تنیس را در اولویت برنامه های این فدراسیون عنوان کرد و اظهار داشت : بعد از کارشناسی های مختلف که در خصوص رشته تنیس صورت گرفت و این رشته در قالب ورزش های کم خطر و کم برخورد قرار گرفت و با عنایت به تقاضاهای مکرر اهالی این رشته ، جلسات کارشناسی برگزار شد و در نهایت برگزاری رویدادهای رقابتی تنیس با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد تایید قرار گرفت.