به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حکمت و هنر اندیشهورزی» نوشته محمدعلی نویدی بهتازگی توسط انتشارات دایره دانش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب با ۳ پرسش اصلی شروع میشود؛ ۱- چرا التفات و اهتمام به حکمت و اندیشه ورزی در زندگی آدمی، امری حیاتی و سرنوشت ساز است؟، ۲- چگونه اثربخش بیاندیشیم؟ و ۳-چکونه اثربخش عمل کنیم؟
نویسنده اینکتاب، در پی ارائه راهکار عملی اندیشیدن و پروراندن عقل است. بهاینترتیب، اینکتاب چگونگی اندیشهکردن و نحوه استفاده از قوه عقل را آموزش میدهد. پیرو ۳ پرسش اصلی، کتاب «حکمت و هنر اندیشهورزی» ۳ بخش اصلی دارد؛ بخش اول، راجع به ضرورت التفات و اهتمام به حکمت و اندیشه ورزی اثربخش پرداخته و آن را مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار داده است و ضرورت و لزوم عقلانیت اثربخش را مورد تأمل و تدقیق قرار میدهد و چگونگی تولید اثرهای عقلانی را در صحنه زندگانی به ساحت اندیشهورزی میکشاند.
بخش دوم، با اینپرسش شروع می شود که به چهکسی و کسانی میتوان «اندیشه ورز» گفت؟ معیارها و میزانهای اندیشهورزی اثربخش چیست، و کدام است؟ و مهمترین نکته در بخش دوم شاخصههای اندیشهورزی است. برای اولینبار در عرصه اندیشهورزی، شاخصهای اندیشهورزانه قابل سنجش و اندازهگیری پژوهش و طرح شده است.
بخش سوم کتاب هم، به طرح و تعبیه برخی از مهمترین قواعد اندیشیدن اثربخش، اختصاص یافته است. در اینبخش، پانزده قاعده اصلی و پانزده تمرین عملی و کاربردی(فردی و جمعی) برای اندیشهورزان و اندیشهورزی، پیشنهاد و مطرح شده است.
اینکتاب با ۲۲۰ صفحه و قیمت ۴۸ هزار تومان منتشر شده است.
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