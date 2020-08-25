هفته پژوهش و فناوری امسال از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه برگزار می شود

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامحسین رحیمی در جلسه ای که به صورت حضوری و مجازی (ویدئو کنفرانس) با حضور دکتر عبدالساده نیسی دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری، مدیران حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم و همچنین روسا و معاونان پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی در راستای گفت و گو و تبادل نظر در مورد هفته پژوهش و فناوری سال جاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گفت: هفته پژوهش و فناوری امسال از ۲۲ الی ۲۷ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رحیمی در این نشست توضیحاتی از اهمیت برگزاری هفته پژوهش و فناوری ارائه داد و گفت: هفته پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹ از ۲۲ آذر ماه به مدت یک هفته برگزار می شود که مهمترین رویداد پژوهش و فناوری رسمی و گسترده در سطح کشور است و رویداد دیگری به این وسعت، تنوع و گستردگی در حوزه پژوهش و فناوری نداریم و انشاا… بتوانیم به کمک یکدیگر در سال جاری هفته پژوهش و فناوری را بهتر از سالهای قبل برگزار نماییم، البته سال‌های قبل هم بسیار خوب برگزار شده است.

وی در ادامه در مورد تمایز برگزاری هفته پژوهش و فناوری نسبت به سال‌های گذشته گفت: مورد اول این است که امسال با توجه به نامگذاری سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، تمام برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری باید در راستای این شعار باشد. تمایز دوم امسال بحث شیوع بیماری کرونا است؛ این معضلی که ایران و کل جامعه بشری را در برگرفته است و کلیه برنامه‌ها را تحت تاثیر خودش قرار داده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: خوشبختانه بخش پژوهش و فناوری، شرکت های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و نهادهای صنعتی و همچنین نهادهای سلامت‌ساز در زمینه مقابله با ویروس کووید -۱۹ خیلی خوب درخشیدند و باید بخشی از این عملکرد مقابله با کرونا را در هفته پژوهش و فناوری منعکس کنیم تا به وظیفه خودمان عمل کرده باشیم. مقوله سوم آن است که باید بحث علوم انسانی، هنر و معماری و به ویژه حوزه و دانشگاه را بتوانیم در هفته پژوهش و فناوری برجسته، گسترده و قوی‌تر از سال های قبل عملی کنیم.

در ادامه عبدالساده نیسی دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، ضمن خیر مقدم به مدعوین حضوری و مجازی گفت: هر ساله یک برنامه پیشنهادی از هفته پژوهش و فناوری ارائه می دهیم و روی این برنامه با احترام به نظر شما تصمیم گیری می کنیم.

وی افزود: مطابق روال هر سال روزها و شعارهایی نیز تعیین می گردد که ذیل آن دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایی شروع به برنامه ریزی خواهند کرد. همچنین امسال یک برنامه مشترک نیز با وزارت کشور داریم برای برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی و یک برنامه ملی که در تهران و در سطح کل کشور است. یک برنامه هم برای هر استان خواهیم داشت که یک تفاهم نامه با وزارت کشور امضا خواهیم کرد و ذیل این تفاهم نامه به تمام استانداری ها ابلاغ خواهد شد که با دانشگاه مادر آن استان جلساتی با موضوع هفته پژوهش و فناوری تشکیل شود و در نهایت برنامه‌های استانی زیر نظر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری انجام خواهد شد.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در ادامه در مورد هفته پژوهش و فناوری استانی و ملی این طور توضیح داد: هر ساله یک هفته قبل از شروع هفته پژوهش و فناوری که از مورخ ۲۲ الی ۲۸ آذرماه سال جاری می باشد برنامه هفته پژوهش و فناوری استانی را خواهیم داشت، به این منظور که هفته پژوهش و فناوری ملی و استانی با یکدیگر هم پوشانی پیدا نکند و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و دیگر مدعوین در استان‌های مختلف بتوانند در برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری ملی که در تهران برگزار می شود، شرکت کنند.

نیسی همچنین در مورد جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر توضیح داد و گفت: آیین تقدیر از پژوهشگران برتر روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه سال جاری و همچنین بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از روز پنجشنبه ۲۷ الی ۳۰ آذرماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار خواهد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: به مدت دو سال است که نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری همراه با نمایشگاه ایران ساخت که متولی آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است برگزار می شود و امسال هم به همین شکل خواهد بود.