لزوم ایجاد مجمع خیرین حوزه فرهنگ و هنر در شهرستان جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نعمت الهی سه شنبه شب در دیدار با اصحاب رسانه و خبرنگاران جهرم اظهار داشت: خبرنگاران در حوزه مسائل اجتماعی بسیار فعال و پویا بودند و توقع داریم که برای ارتقای فرهنگ و هنر شهرستان تلاش کنند.
وی گفت: انجمنهای فرهنگی و هنری شهرستان مدتها در حال فعالیت هستند و نیاز به حمایت دارند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم تاکید کرد: ای کاش در جهرم یک مجمع خیرین در حوزه فرهنگ و هنر داشتیم تا بتوانیم حوزه فرهنگ و ارشاد را در جهرم ارتقا دهیم.
نعمت اللهی با بیان اینکه در سالیاناخیر، شهرستان دو بار در جشنواره استانی موسیقی دارای مقام بوده است، بیان کرد: گروههای هنری مثل موسیقی موفق به حضور در جشنوارههای استانی و گروههای نمایشی و تعزیه موفق به حضور و کسب مقام شدهاند.
وی ادامه داد: گروههای نمایشی ما در جهرم واقعاً نیاز به یک مکان و مجموعه برای تمرین و اجرای نمایش دارند و لزوم برخورداری از یک بلک باکس واقعاً بیش از پیش حس میشود که توقع داریم شهرداری در زمینه تکمیل بلک باکس در پارک کودک جهرم اقدام سریعتری داشته باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم با بیان گرامیداشت هفته دولت، گفت: لازم است در پایان از وزارت ارشاد و اداره کل استان و همچنین پیگیریهای نماینده شهرستان جهرم نسبت به نگاه ویژه به مسائل فرهنگ و هنر جهرم تشکر و تقدیر کنم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم در پایان این نشست صمیمی با اهدا لوح سپاس از زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران تقدیر کرد.
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