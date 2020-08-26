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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۱

سرپرست هلال احمر گلستان خبرداد

پوشش امدادی به ۱۹۹ حادثه طی مرداد ۹۹ در گلستان

پوشش امدادی به ۱۹۹ حادثه طی مرداد ۹۹ در گلستان

گرگان- سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان از پوشش امدادی به ۱۹۹ حادثه طی مرداد ۹۹ در استان خبرداد.

فرهاد میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار حوادث مرداد ۹۹ اظهارکرد: طی این مدت مأموران و داوطلبان هلال احمر استان به ۱۹۹ مورد حادثه که شامل ۱۴۹ مورد جاده ای، ۲۶ مورد شهری، ۶ مورد کوهستان، دو مورد دریایی _ساحلی، یک مورد ریزش آوار، یک مورد سیل و آبگرفتگی و ۱۴ مورد خدمات حضوری و مناسبتی امدادرسانی کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بیشتری موارد در گرگان با ۴۹ مورد، کردکوی با ۳۸ مورد و در مینودشت با ۲۴ مورد حادثه بوده است.

میقانی در خصوص بیشترین اعزام ها، گفت: بیشترین مورد در پایگاه النگ کردکوی با ۲۸ مورد اعزام، پایگاه توسکستان گرگان با ۲۲ مورد و سه راهی گالیکش با ۲۱ مورد اعزام بوده است.

وی بیان کرد: در مجموع این حوادث، ۷۵۵ حادثه دیده داشته که ۳۱۰ نفر مصدوم شده بودند و از این تعداد ۱۶۶ مصدوم توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

میقانی ادامه داد: در این عملیات ها ۲۲۹ تیم متشکل از ۴۹۸ نفر مشارکت داشته و ۱۹۷ مورد آمبولانس، ۱۸ خودروی نجات و ۹ مورد خودروی کمکدار بکارگیری شد.
 

کد مطلب 5008675

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