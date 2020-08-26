پوشش امدادی به ۱۹۹ حادثه طی مرداد ۹۹ در گلستان

فرهاد میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار حوادث مرداد ۹۹ اظهارکرد: طی این مدت مأموران و داوطلبان هلال احمر استان به ۱۹۹ مورد حادثه که شامل ۱۴۹ مورد جاده ای، ۲۶ مورد شهری، ۶ مورد کوهستان، دو مورد دریایی _ساحلی، یک مورد ریزش آوار، یک مورد سیل و آبگرفتگی و ۱۴ مورد خدمات حضوری و مناسبتی امدادرسانی کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بیشتری موارد در گرگان با ۴۹ مورد، کردکوی با ۳۸ مورد و در مینودشت با ۲۴ مورد حادثه بوده است.

میقانی در خصوص بیشترین اعزام ها، گفت: بیشترین مورد در پایگاه النگ کردکوی با ۲۸ مورد اعزام، پایگاه توسکستان گرگان با ۲۲ مورد و سه راهی گالیکش با ۲۱ مورد اعزام بوده است.

وی بیان کرد: در مجموع این حوادث، ۷۵۵ حادثه دیده داشته که ۳۱۰ نفر مصدوم شده بودند و از این تعداد ۱۶۶ مصدوم توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

میقانی ادامه داد: در این عملیات ها ۲۲۹ تیم متشکل از ۴۹۸ نفر مشارکت داشته و ۱۹۷ مورد آمبولانس، ۱۸ خودروی نجات و ۹ مورد خودروی کمکدار بکارگیری شد.

