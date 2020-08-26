به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ماهر مزهر» عضو ارشد جبهه مردمی برای آزادی فلسطین سخنانی را در خصوص لغو محاصره نوارغزه مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن انتقاد از تداوم محاصره نوارغزه در سایه شیوع ویروس کرونا گفته است: به منظور پایان دادن به محاصره غزه همه گزینه‌ها روی میز مقاومت است.

این عضو ارشد جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تأکید کرد: زندگی مردم فلسطین خط قرمز گروه‌های مقاومت است و دشمن بیش از این نباید صبر ما را امتحان کند.

ماهر مزهر در ادامه یادآور شد: دشمن نباید ما را در موقعیتی قرار دهد که جان شهرک نشینان صهیونیست را بگیریم.