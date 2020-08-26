به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «پیرمرد رمانتیک بود» به کارگردانی مرسده فلاح‌نژاد و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان مازندران، تولید و آماده نمایش شد.

فیلم کوتاه «پیرمرد رمانتیک بود» روایتی است ۸ دقیقه‌ای از داستان پیرمردی که کنجکاوی باعث می‌شود تا به شیطنت‌های دوران کودکی بازگردد و در این مسیر ...

عوامل تولید فیلم کوتاه عبارتند از کارگردان: مرسده فلاح‌نژاد، نویسنده: آذر محمودی، فیلمبردار: سیدعلی محمد رهگشای، تدوینگر: مرسده فلاح‌نژاد، صدابردار: نوراله طور سوادکوهی، بازیگران: سیداحمد طاهرپور، تیموریان، هانا پوشیان، امیرعلی ذاکر، ایلیا جمشیدی، قنبرعلی رجبپور، مرتضی پارسائیان، منوچهر مزاعدی، حجت قاسم دستیارزاده، محمد عالیشاه، دستیار کارگردان: سیدصادق جعفری، دستیار فیلمبرداری: مهدی سنمبری، منشی صحنه: مهدیه غلامحسینی، مدیر تولید: معین خان زمانی، دستیار تولید: سعید عسگری نبوی، عکاس: محمد اسمعیل پوشیان، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان مازندران.