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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۹

سرپرست وزارت صمت اعلام کرد:

جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی درراستای تاکیدمقام معظم رهبری

جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی درراستای تاکیدمقام معظم رهبری

سرپرست وزارت صنعت، با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها برای حفظ آرامش بازار و تامین به موقع اقلام سفره مردم گفت: تامین و استمرار فراوانی کالا مد نظر سیاستگذاری و در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی در نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و مدیران این حوزه بر ضرورت بکارگیری تمامی توان برای تحقق شعار جهش تولید در سال جاری تاکید کرد.

وی ادامه داد: معاونت بازرگانی داخلی به عنوان مهمترین رکن دستگاه‌ها و معاونت های ستادی وزارت صمت علاوه بر وظایف تامین کالا و تنظیم بازار، باید در قالب مسئولیت‌های شورای بازرگانی کشور نسبت به هماهنگی درون و برون دستگاهی در ساماندهی واردات کالاها و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی مطابق با تاکید مقام معظم رهبری اقدام کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پیگیری مستمر تامین ارز کالاهای اساسی، ضرورت سیاستگذاری در حوزه صادرات، توجه به اولویت مصرف کنندگان داخلی و تشویق صادرات به گونه ای که منجر به برگشت ارز صادراتی شود در کنار توسعه لجستیک و زیرساخت‌های تجاری باید در دستور کار قرار گیرد.

سرقینی با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان سال جهش تولید گفت: بهره‌گیری از ظرفیت های استارت آپ‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها و صنوف توزیعی، تولیدی و خدماتی باید در راستای تحقق شعار جهش تولید صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت، تعزیرات و مباشرین دولتی تامین کالا از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان توسعه تجارت با معاونت بازرگانی داخلی برای تحقق اهداف حوزه بازرگانی تاکید کرد.

در این جلسه محمد رضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرد: معاونت بازرگانی داخلی با تمام توان از همه ظرفیت های خود برای اثرگذاری بر حفظ آرامش سفره مردم و تامین کالا و مقابله با تحریم در کنار کنترل و نظارت بر بازار استفاده می‌کند .

کد مطلب 5008772

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