جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی درراستای تاکیدمقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی در نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و مدیران این حوزه بر ضرورت بکارگیری تمامی توان برای تحقق شعار جهش تولید در سال جاری تاکید کرد.

وی ادامه داد: معاونت بازرگانی داخلی به عنوان مهمترین رکن دستگاه‌ها و معاونت های ستادی وزارت صمت علاوه بر وظایف تامین کالا و تنظیم بازار، باید در قالب مسئولیت‌های شورای بازرگانی کشور نسبت به هماهنگی درون و برون دستگاهی در ساماندهی واردات کالاها و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی مطابق با تاکید مقام معظم رهبری اقدام کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پیگیری مستمر تامین ارز کالاهای اساسی، ضرورت سیاستگذاری در حوزه صادرات، توجه به اولویت مصرف کنندگان داخلی و تشویق صادرات به گونه ای که منجر به برگشت ارز صادراتی شود در کنار توسعه لجستیک و زیرساخت‌های تجاری باید در دستور کار قرار گیرد.

سرقینی با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان سال جهش تولید گفت: بهره‌گیری از ظرفیت های استارت آپ‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها و صنوف توزیعی، تولیدی و خدماتی باید در راستای تحقق شعار جهش تولید صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت، تعزیرات و مباشرین دولتی تامین کالا از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان توسعه تجارت با معاونت بازرگانی داخلی برای تحقق اهداف حوزه بازرگانی تاکید کرد.

در این جلسه محمد رضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرد: معاونت بازرگانی داخلی با تمام توان از همه ظرفیت های خود برای اثرگذاری بر حفظ آرامش سفره مردم و تامین کالا و مقابله با تحریم در کنار کنترل و نظارت بر بازار استفاده می‌کند .