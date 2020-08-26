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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

مدیرعامل هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد:

اعزام ۳۲ تیم به مناطق سیل زده خراسان جنوبی/امدادرسانی به ۴۴۳ نفر

اعزام ۳۲ تیم به مناطق سیل زده خراسان جنوبی/امدادرسانی به ۴۴۳ نفر

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگی های اخیر نیروهای هلال احمر به  ۴۴۳ حادثه دیده از سیلاب امداد رسانی کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان بیان کرد: به دنبال این بارندگی‌ها نیروهای هلال احمر به ۱۲ منطقه متأثر از سیل و آبگرفتگی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این مأموریت‌ها به ۴۴۳ حادثه دیده در چهار شهرستان خدمات امدادی ارائه شده است، ادامه داد: ۳۳۱ حادثه دیده در شهرستان بیرجند، ۸۰ نفر در خوسف، ۲۴ نفر در سربیشه و هشت نفر در نهبندان از خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۰ نیروی امدادی در قالب ۳۲ تیم عملیاتی در این امدادرسانی‌ها حضور داشته‌اند.

رضایی از به کارگیری ۳۱ خودرو در این امدادرسانی‌ها خبر داد و افزود: همچنین ۴۴ عدد ست سبک نجات، یک ست کوهستان، ۱۲ موتور پمپ و کف کش در این امدادسانی ها به کارگیری شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶ بسته مواد غذایی بین حادثه دیدگان توزیع شده است، گفت: نیروهای امدادی تا سحرگاه امروز در حال امدادرسانی بوده‌اند.

رضایی بیان کرد: با توجه به مسدود بودن راه‌ها در روستاهای خوسف و منطقه گیوک، توزیع اقلام زیستی در این مناطق ادامه دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع رعد و برق، رگبار پراکنده و احتمال جاری شدن رواناب در شهرستان‌های خوسف، نهبندان و سربیشه نیروهای عملیاتی در آمادگی کامل هستند.

کد مطلب 5008816

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