اعزام ۳۲ تیم به مناطق سیل زده خراسان جنوبی/امدادرسانی به ۴۴۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان بیان کرد: به دنبال این بارندگی‌ها نیروهای هلال احمر به ۱۲ منطقه متأثر از سیل و آبگرفتگی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این مأموریت‌ها به ۴۴۳ حادثه دیده در چهار شهرستان خدمات امدادی ارائه شده است، ادامه داد: ۳۳۱ حادثه دیده در شهرستان بیرجند، ۸۰ نفر در خوسف، ۲۴ نفر در سربیشه و هشت نفر در نهبندان از خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۰ نیروی امدادی در قالب ۳۲ تیم عملیاتی در این امدادرسانی‌ها حضور داشته‌اند.

رضایی از به کارگیری ۳۱ خودرو در این امدادرسانی‌ها خبر داد و افزود: همچنین ۴۴ عدد ست سبک نجات، یک ست کوهستان، ۱۲ موتور پمپ و کف کش در این امدادسانی ها به کارگیری شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶ بسته مواد غذایی بین حادثه دیدگان توزیع شده است، گفت: نیروهای امدادی تا سحرگاه امروز در حال امدادرسانی بوده‌اند.

رضایی بیان کرد: با توجه به مسدود بودن راه‌ها در روستاهای خوسف و منطقه گیوک، توزیع اقلام زیستی در این مناطق ادامه دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع رعد و برق، رگبار پراکنده و احتمال جاری شدن رواناب در شهرستان‌های خوسف، نهبندان و سربیشه نیروهای عملیاتی در آمادگی کامل هستند.