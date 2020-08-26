اردوگاه گردشگری لنده با ۷۲ ‌میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر چهارشنبه در آئین کلنگ زنی پروژه اردوگاه تفریحی موگرمون لنده، گفت: نگاه ویژه دولت تدبیر وامید به محرومیت زدایی در مناطق کم‌تر توسعه یافته است.

محمد حسین زاده افزود: این پروژه به عنوان اولین زیر ساخت گردشگری در شهرستان لنده کلنگ زنی و اردوگاه گردشگری با اعتبار ۷۲ میلیارد ریال در منطقه گردشگری موگرمون شهرستان لنده ایجاد خواهد شد.

حسین زاده با اشاره به اینکه این پروژه با سرمایه گذاری بنیاد علوی کشور و حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد احداث می‌شود، تصریح کرد: از مجموع اعتبار اختصاص یافته به اردوگاه گردشگری موگرمون، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار ملی، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار استانی و ۱۵ میلیارد ریال سهم سرمایه گذاری بنیاد علوی است.

وی افزود: از محل تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری این اداره کل نیز ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات به این پروژه اختصاص یافته است.

معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع اجرا می‌شود، افزود: در این اردوگاه گردشگری سوئیت های اقامتی، آلاچیق، سکوی نشینمن، رستوران، آبشار مصنوعی، سرویس بهداشتی ایجاد می‌شود.

حسن زاده گفت: احداث اردوگاه گردشگری موگرمون لنده یکی از ۹ پروژه مصوب شده جهش تولید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد است.