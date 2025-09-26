پیشرفت ۹۰ درصدی پل ارتباطی لنده به موگرمون

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقوی گفت: پل ارتباطی شهر لنده به بخش موگرمون به طول ۱۶ متر و با اعتباری ۸۰ میلیارد ریال دی ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده که با همت و تلاش دولت از محل اعتبارات ملی و با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در حال ساخت است.

وی اظهار کرد: برای ساخت این پل با ارتفاع ۹ متری، تاکنون بیش از ۷ هزار متر مکعب خاک‌برداری و حدود ۴ هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده و تاکنون ۵۳ تن میلگرد استفاده شده است.

فرماندار شهرستان لنده تاکید کرد: این پل بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی بتن ریزی آن آغاز و به اتمام خواهد رسید.

وی یادآور شد: این پل علاوه بر تسهیل مسیر دسترسی به امامزاده واجب التعظیم عمادالدین ولی (ع) و مسیر زیارتی، به عنوان پل پدافندی و اتصال ۳۹ روستای بخش موگرمون علاوه بر مسیر فعلی از تنگه موگرمون عبور خواهد کرد.

شهرستان ۲۳ هزار نفری لنده با پنج هزار و ۵۶۰ خانوار، ۱۰۸ روستا، ۴۱ درصد جمعیت روستایی و ۵۹ درصد جمعیت شهری یکی از شهرستان‌های کم برخوردار است.