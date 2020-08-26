به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، جلسه دادگاه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در حکم «راتکو ملادیچ» فرمانده پیشین نظامیان صرب معروف به «قصاب سربرنیتسا» یا «قصاب بالکان» روز سه‌شنبه ۲۵ اوت (۴ شهریور) آغاز شد.

ملادیچ که در سال ۲۰۱۷ به جرم «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» به حبس ابد محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد، از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرائم یوگسلاوی سابق در شهر لاهه تقاضای فرجام‌خواهی کرده بود.

جرم او در ارتباط با کشتار بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ و حمله و قتل افراد غیر نظامی در جریان ۴۳ ماه محاصره سارایوو، پایتخت بوسنی در سال ۱۹۹۵ بوده است.

قضات دادگاه بدوی، راتکو ملادیچ را در مورد کشتار مسلمانان بوسنی و «پاکسازی قومی» مسئول و مقصر دانسته و گفته بودند که این جرم در چارچوب طرح تشکیل «صربستان بزرگ» به رهبری «رادوان کارادزیچ» و با حمایت سیاستمدار پیشین صرب، «اسلوبودان میلوسویچ» انجام گرفته است.

در آن زمان ملادیچ فرمانده نظامیان صرب بوسنی در جریان جنگ یوگسلاوی در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بود که به فروپاشی این کشور انجامید.

بررسی فرجام‌خواهی ملادیچ در دادگاه تجدید نظر که روز سه شنبه آغاز شده، دو روز به طول خواهد انجامید.

وکلای ملادیچ ۹ دلیل برای درخواست تبرئه یا محاکمه مجدد او ارائه داده‌اند، اما «پریسکا نیامبه»، قاضی دادگاه در همان آغاز جلسه روز اول اعلام کرد که دادستانان پرونده، این درخواست را نپذیرفته‌اند.