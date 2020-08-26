توزیع ۱۰۰ هزار بسته معیشتی میان دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری در مراسم امضای تفاهم نامه با یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای برای کمک به دانش آموزان نیازمند گفت: مسئولیت امداد با محوریت توانمندسازی همراه است و بر اساس سخنان مقام معظم رهبری توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات با رعایت حرمت و اکرام نیازمندان باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۴۰ هزار یتیم در طرح اکرام تحت پوشش قرار دارند.

وی گفت: بر اساس تفاهم نامه‌ای که با فروشگاه های زنجیره‌ای منعقد کرده ایم این شرکت ها وارد مرحله امدادرسانی می شوند که رعایت حرمت و تکریم نیازمندان در اولویت قرار خواهد داشت، اگر در جایی نیازمندی وجود داشته باشد و اتفاقی بیفتد امداد باید پاسخگو باشد و ما خادم آنها هستیم.

بختیاری با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم نامه امروز ۱۰۰ هزار بسته معیشتی و لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد، گفت: در حال حاضر ۷۵۰ هزار دانش آموز داریم که ۲۲۵ هزار نفر آنها در معرض کنکور هستند و ۱۵ هزار نفر نخبه و دارای استعدادهای خاصی هستند.

وی در خصوص جایگاه امداد در نظام اسلامی گفت: امداد بار مهربانی نظام اسلامی است و ما برای دو قشر از افراد تا آخر عمر وظیفه حمایت از آنها را بر دوش داریم که یکی از آنها سالمندان و دیگری بیماران صعب العلاج هستند و مابقی افراد تحت پوشش باید توانمند شوند.

بختیاری گفت: خیری عنوان کرده شیر خشک نوزادان خانواده های نیازمند را تا زمانی که امداد اعلام کند در اختیار آنها قرار می دهد.

وی درباره اشتغال نیازمندان گفت: در مرحله سوم ایران همدل پیشنهاد داده ایم استفاده از ظرفیت کمک رسانی سازمان ها و خیرین را به سوی اشتغال سوق دهیم که این اقدام مهمی است و اشتغال یکی از ارکان توانمندسازی است.