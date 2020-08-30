شکوه عاشورایی لشکر سلیمانی در کرمان/ ما منتقمان کربلا هستیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، اسماً محمودی: این روزها یک شعار همه ایران را تحت تأثیر قرار داده و به نمادی از عزاداری‌های حسینی تبدیل شده است و آن اینکه ملت ولایتمدار ما ملت امام حسین است و راهش را ادامه می‌دهیم.

شهادت سردار سلیمانی عزاداری‌های استان کرمان را در محرم سال جاری متأثر از خود کرده است، جوانان کرمانی و همرزمان سردار دل‌ها و مردم این دیار بار دیگر عکس‌های حاج قاسم را کنار بیرق‌های حسینی و کتیبه‌های سیاه پوش خانه‌ها، محله‌ها و مراکز عزاداری نصب کرده‌اند و از وی به عنوان نمادی از جریان ظلم ستیزی و ادامه دهنده راه کربلا یاد می‌کنند.

آنان که حاج قاسم را از نزدیک می‌شناختند می‌دانند که حاج قاسم در تمام امور ولایتمداری، شهادت طلبی و عاشورایی بودن را مدنظر قرار می‌داد.

جای حاج قاسم در حسینیه ثارالله کرمان خالی است

حسینه ثارالله یکی از مهمترین مراکز مورد توجه حاج قاسم در مراسم امام حسین (ع) بود، این مکان از ابتدای تأسیس به مکانی برای تجمع رزمندگان دفاع مقدس تبدیل شد و ولایتمداران کرمانی در طول انقلاب به مناسبت‌های مختلف در این مکان حضور می‌یافتند؛ مردم خاطره‌های زیادی از این مکان دارند اما آنچه که امسال برای مردم حسرت شده عدم حضور سردار شهید سلیمانی در سر در ورودی این حسینیه است.

هر سال حاجی مقابل درب این حسینیه دست به سینه می‌ایستاد و عزاداران را تکریم می‌کرد و بر مصیبت تاسوعا و عاشورا اشک می‌ریخت.

هر سال حاج قاسم مقابل درب این حسینیه دست به سینه می‌ایستاد و عزاداران را تکریم می‌کرد و بر مصیبت تاسوعا و عاشورا اشک می‌ریخت

حاج قاسم خانه مسکونی خود در کرمان را نیز وقف کرده بود و برای اینکه نامش هم بر این خانه نماند خانه را تبدیل به بیت الزهرا کرد و این خانه هم به مرکز عزاداری اهل بیت (ع) تبدیل شده بود.

مردم دورش جمع می‌شدند و مشکلاتشان را مطرح می‌کردند و خانواده‌های شهید به خصوص مادران و پدران سالخورده شهدای دفاع مقدس چشمشان به درب خانه‌هایشان بود که حاج قاسم مانند همیشه به آنها سر بزند اما محرم امسال کرمان دلسوز تر از همیشه و حاجی آسمانی شده است.

حالا مردم ساعاتی از روز را در حسینیه ثارالله جمع می‌شوند و عزاداری امام حسین را برگزار می‌کنند و ساعاتی را نیز در گلزار شهدا حضور می‌یابند و در میان این دو مکان در حال رفت و آمد هستند.

شرکت در مراسمهای عزاداری با رعایت فاصله اجتماعی

با توجه به مسقف بودن حسینیه ثارالله متصدیان، فضای باز پشت حسینیه را به برگزاری مراسم اختصاص داده‌اند و با مفروش کردن کوچه‌های اطراف و با رعایت فاصله اجتماعی عزاداران در این مراسم حضور می‌یابند و البته استفاده از ماسک برای شرکت در این مراسم نیز الزامی است. حضور گسترده مردم و استفاده از شیلد و ماسک به چشم می‌خورد برخی از خانواده‌ها نیز با پارک کردن خودروها و یا حضور در فضای سبز اطراف میدان شورا در این مراسم شرکت می‌کنند.

گلزار شهدای کرمان مرکز عاشقان حسینی

اما مهمترین مراسم این روزها در گلزار شهدا برگزار می‌شود، مکانی که چند روز قبل پذیرای آخرین شهید شهر کرمان شد و این خود نمادی بود از اینکه مکتب حاج قاسم برای مردم کرمان هیچ زمان به پایان نمی‌رسد.

مهمترین مراسم این روزها در گلزار شهدا برگزار می‌شود، مکانی که چند روز قبل پذیرای آخرین شهید شهر کرمان شد و این خود نمادی بود از اینکه مکتب حاج قاسم برای مردم کرمان هیچ زمان به پایان نمی‌رسد

با توجه به اینکه این مکان در فضای باز قرار دارد مردم را رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در این مراسم حضور می‌یابند.

خانواده‌های شهدا حضور گسترده در این مکان دارند و مردم نیز در کنار آنها پرچم عزای حسینی به دست گرفته‌اند. مراسم در صحن شهدا برگزار می‌شود و عزاداران با تشکیل ده‌ها صف و کوچه به عزاداری می‌پردازند. هر یک از عزاداران با نفر بعد حداقل دو متر فاصله دارد، بسیاری از مردم نیز با حضور در دامنه کوه مشرف بر این مکان یا در خودروهای خود به عزاداری می‌پردازند.

عزاداری علمدار کربلا و سید الشهدا در کرمان با وجود شیوع کرونا بیش از سال‌های گذشته پر شور شعور برگزار شده و مردم ولایتمدار کرمان ثابت کرده‌اند راه شهید سلیمانی ادامه دارد و مردم این سرزمین منتقمان همیشگی کربلا بوده‌اند و هستند و مکتب شهید سلیمانی و جبهه مقاومت در مقابل ستمگران زمانه به ویژه تروریست‌های آمریکایی، اسرائیلی و رژیم منحوس عربستان ادامه خواهد یافت.