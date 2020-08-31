رحمتی بهترین گزینه برای شهرخودرو در شرایط فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید علیپور عصر امروز در جمع خبرنگاران در مراسم معارفه سیدمهدی رحمتی به عنوان سرمربی جدید شهرخودرو گفت: به واسطه دو سال کار کردن با رحمتی، با روحیات وی آشنایی کامل داریم و در این شرایط جمع‌بندی این بود که رحمتی می‌تواند به باشگاه شهر خودرو کمک کند.

قائم مقام باشگاه شهر خودرو با اشاره به اینکه سرمربیان لیگ برتری در حال حاضر عمدتا جوان هستند و مهدی رحمتی نیز باید از جائی کار خودش را به عنوان مربی آغاز می‌کرد، بیان کرد: رحمتی پتانسیل بسیار خوبی دارد و به واسطه کادر قوی فنی می‌تواند موفق شود، مجموعه شهر خودرو نیز به وی اعتماد کامل دارد.

وی افزود: با شش بازیکن جدید نیز قرارداد امضا کرده‌ایم و تعدادی از آنها ظرف روزهای آتی در تمرین حضور پیدا می‌کنند، اما در حال حاضر نمی‌توانیم اسامی آن‌ها را عنوان کنیم.

علیپور تاکید کرد: تا زمانی که قراردادها قطعی نشود، اسامی را اعلام نمی‌کنیم زیرا در قضیه سرلک و جعفری شهرخودرو تاوان سنگینی داد. همه اعضای باشگاه قرارداد سه تا پنج سال دارند و هیچکس از جمع ما جدا نمی‌شود.