حضور بیش از ۵۴ هزار نفر از زنان تهرانی در مراسم عزاداری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر با اشاره به شرایط ویژه کرونا و دستور شهردار تهران جهت در اختیار گذاشتن فضاهای روباز برای برگزاری مراسم های عزاداری ماه محرم گفت: اداره کل امور بانوان با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان برای برگزاری مراسم محرم با رعایت ضوابط بهداشتی، ویژه برنامه "زیر آسمان روضه" را با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در دهه اول محرم و در فضای باز بوستان های بانوان اجرا کرد.

وی افزود: این اداره کل با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، فضای بوستان های بانوان در مناطق ۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۱۹، ۲۰ و ۲۲ را در اختیار هیات های مذهبی و مجالس خانگی زنان قرار داد. ثبت نام از هیات های بانوان توسط سازمان تبلیغات اسلامی و در سایتی که به همین منظور ایجاد شده، انجام شد و در مجموع ۱۵ هیات و گروه های روضه خوانی خانگی زنان از این طریق اعلام آمادگی کرده و از این فضاها استفاده نمودند.

مدیر کل امور بانوان در خصوص طرح زیر آسمان روضه گفت: این طرح علاوه بر آماده سازی فضا و جایگاه و مهیاکردن امکانات برای برگزاری مراسم توسط هیات ها، شامل بخش های دیگری از جمله نمایشگاه پوستر با عنوان «زنان، روایتگران عاشورا»، میز مشاوره سبک زندگی و بخش ویژه کودک جهت سرگرمی فرزندان مادران شرکت کننده در مراسم نیز بوده است.

وی با تاکید بر شرایط ویژه کرونا و لزوم رعایت و اجرای تمهیدات ویژه برای برگزاری مراسم گفت: اقدامات متعددی برای تضمین بهداشت و سلامت شرکت کنندگان در این مراسم انجام شد که از جمله آنها می توان به نصب و چسباندن علامت های فاصله گذاری، ضدعفونی کردن محل های پرتردد بوستان و جایگاه ها به صورت روزانه، استفاده از تب سنج و غربال شرکت کنندگان، فروش ماسک کنار درهای ورودی بوستان، توزیع مایع ضدعفونی در کنار درهای ورودی و جایگاه های مراسم اشاره کرد.

بهروزآذر در پایان با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از این برنامه افزود: در نظر داریم این برنامه را در بعضی بوستان ها و روزهای خاص باقیمانده تا پایان ماه محرم مجدداً برگزار کنیم که اطلاعات مربوط به زمان و برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.