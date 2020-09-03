فروش ۶۱.۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی طی چهارده مرحله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور طی ماههای اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله برگزاری چهارده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در چهاردهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی که در تاریخ ۱۲. ۶. ۱۳۹۹ برگزار شد، پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲.۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
این گزارش خاطر نشان میسازد، طی برگزاری سیزده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و پذیره نویسی اوراق تا پایان هفته اول شهریورماه ۱۳۹۹، در مجموع معادل ۵۹.۱۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه میشود:
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام مینماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
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