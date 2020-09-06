دو کتاب تازه از مجموعه «مقدمه کیمبریج» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتشارات علمی و فرهنگی در قالب مجموعه کتاب‌های «مقدمه کیمبریج» دو کتاب با عناوین «ویرجینیا وولف» به قلم جین گلدمن و «جوزف کنراد» با مقدمه جان جی پیترز را روانه بازار کتاب کرد.

مجموعه کتاب‌های «مقدمه کمبریج» آثاری است که از سوی موسسه انتشارات دانشگاه کمبریج و برای دانشجویان ادبیات تالیف شده و در هر مجلد آن رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، مقالالت، رساله‌ها و حتی نامه‌های شخصی نویسنده مورد کندوکاو جدی قرار می‌گیرد و شرایط و مختصات تالیف آنها مورد کندوکاو جدی قرار می‌گیرد. کتاب «ویرجینیا وولف» از این مجموعه به قلم جین گلدمن دانشیار دانشگاه واندی در رشته ادبیات انگلیسی و آمریکایی نوشته شده است.

در این کتاب آثاری از وولف مانند فانوس دریایی، خانم دالووی، امواج و برخی داستان‌های کوتاه مطرح از این نویسنده با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. و در کنار آن موقعیت زیستی نویسنده در انگلستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. فصلی از این کتاب نیز به طور اختصاصی به نگاه نقادانه به آثار وی اختصاص پیدا کرده است.

کتاب «جوزف کنراد» نیز به قلم جان جی پیترز استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه نورث تگزاس تالیف شده است. در این کتاب پیترز توضیح می‌دهد که در کارهای مهم کنراد مانند نوسترومو، لرد جیم، دل تاریکی و نیز داستان‌های کوتاه اوچگونه باید به دنبال مضامین گشت. وی همچنین به شرح این مساله پرداخته است که چه اتفاقی کنراد را رفته رفته به سوی نویسندگی سوق داده است

کتاب «ویرجینیا وولف» در ۲۳۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان و کتاب «جوزف کنراد» در ۲۹۲ صفحه با قیمت ۳۱ هزار تومان منتشر شده است.