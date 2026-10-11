رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق لرستان؛ دما تغییر محسوسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی لرستان از افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد تا پایان هفته جاری خبر داد و اعلام کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری در برخی مناطق استان وجود دارد.

افزایش پوشش ابر و سرعت باد تا پایان هفته

بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته جاری، افزایش پوشش ابر و در برخی ساعات افزایش سرعت باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

احتمال بارش‌های پراکنده از دوشنبه تا چهارشنبه

همراه با این شرایط، با توجه به تراکم ابرها و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، از روز دوشنبه تا چهارشنبه احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده، به‌ویژه در نواحی شمالی و شرقی لرستان، وجود دارد.

تغییر محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود

اداره‌کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی در دماهای روزانه استان رخ نخواهد داد.