به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه امنیت، اظهار کرد: این آیین تجلیل فرصتی مغتنم برای قدردانی از مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های سبزپوشان غیور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه امنیت است.

وی در ادامه بیان کرد: مردانی که در خط مقدم صیانت از آرامش نظم و امنیت جامعه، استوار ایستاده‌اند و در انجام رسالت خطیر خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

فرماندار بوشهر با اشاره به جایگاه رفیع فراجا، گفت: فراجا به‌عنوان یکی از ارکان مهم امنیت کشور در طول سال‌های پرافتخار خدمت، با حضور مقتدرانه در میدان‌های مختلف از مرزها تا شهرها و روستاها، همواره تکیه‌گاه مردم و حافظ جان مال و آرامش آنان بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: سبزپوشان فراجا نیز با تکیه بر ایمان روحیه جهادی و احساس مسئولیت کارنامه‌ای سرشار از رشادت، دلاوری و ایستادگی در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم از خود به یادگار گذاشته‌اند.

فرماندار بوشهر با بیان مجاهدت‌های این قشر، ادامه داد و مطرح کرد: مجاهدت‌های آنان در مقابله با تهدیدها و جرائم، برقراری نظم عمومی و حضور مسئولانه در حوادث و عرصه‌های دشوار نقاط عطف تاریخ شایسته تقدیر و تکریم است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بیان کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انتظامی و شهدای امنیت، فرا رسیدن هفته فراجا را به فرماندهان افسران درجه‌داران کارکنان سربازان وظیفه و خانواده‌های صبور و فداکار آنان، به‌ویژه مجموعه‌ی فرماندهی انتظامی بوشهر تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های حافظان امنیت در راه صیانت از آرامش و امنیت مردم شریف بوشهر صمیمانه قدردانی می‌کنم .

فرماندار بوشهر همچنین در پایان گفت: از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی همه خدمتگزاران مردم در فراجا و سلامتی و عاقبت‌به‌خیری خانواده‌های معظم شهدای امنیت و ایثارگران این عرصه را مسئلت دارم.