مانور مقابله با سیلاب در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه ضمن تقدیر از مدیریت هلال احمر شهرداری و همه دستگاه های امدادی و خدمات رسان بابت اجرای سناریو، اظهار داشت: مدیریت بحران تجلی عقلانیت در حکمرانی مسئولیت‌پذیری در صیانت از جان انسان‌ها و توان یک جامعه در عبور سنجیده و مقتدرانه از شرایط دشوار است، آمادگی همه‌جانبه هماهنگی نهادها و اتکا به دانش و تجربه ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در ادامه با بیان تجربیات گذشته از بحران‌های اخیر، گفت: برگزاری جلسات هماهنگی جلسات دورمیزی بازدیدهای میدانی و تمرین‌های میدانی پیش از رزمایش و آمادگی قبلی نیروها از الزامات موفقیت در مدیریت بحران است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر وظیفه مدیریت بحران شهرستان، تصریح کرد: حضور در کنار مردم در کوتاه‌ترین زمان با بهترین کیفیت و کامل‌ترین وسایل امدادی وظیفه اصلی ما در مدیریت بحران است، آمادگی محدود به زمان مانور نیست و باید در تمام روزهای سال نیروها آماده خدمت‌رسانی باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه سابقه حضور نیروها در کنار مردم در ایام جنگ در بوشهر که زیر شدیدترین صدمات دشمن بود، افزود: نیروهای ما در اولین دقایق حوادث حاضر بودند و این روحیه باید تداوم یابد.

فرماندار بوشهر با تقدیر از عوامل و دستگاه‌های اجراکننده در مانور، اعلام کرد: از جمله بخشداران، شهرداران، اعضای شورای شهر، آتش‌نشانی فرمانده انتظامی و راهور، مدیریت برق، بهزیستی، اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس اجتماعی و سایر حوزه‌های شهرداری صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرماندار بوشهر همچنین در پایان با اشاره به زمان‌بندی و مکان‌های رزمایش، گفت: بر اساس مصوبه جلسه مدیریت بحران شهرستان رزمایش در هر چهار شهر شهرستان بوشهر برگزار می‌شود، هفته گذشته در عالیشهر، امروز در بوشهر، فردا در چغادک و سپس در جزیره خارگ برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این مانور، سناریوی مدیریت بحران با مشارکت تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان اجرا شد و مقرر گردید نتایج و آموخته‌های آن در جلسات آتی ستاد مدیریت بحران شهرستان بررسی و برای ارتقای آمادگی‌های آینده به کار گرفته شود.