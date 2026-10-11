به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه و جماعت، علما و جامعه اهل‌سنت استان بوشهر در بیانیه‌ای مشترک، اظهارات ضدایرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، را محکوم کردند و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی و صیانت از هویت تاریخی و تمدنی ایران تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است: ایران سرزمینی با پیشینه‌ای دیرینه و تمدنی ریشه‌دار است و تاریخ پرافتخار این مرزوبوم، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و حافظه مشترک ملت ایران به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، هرگونه تحریف تاریخ یا اظهارنظر توهین‌آمیز درباره ملت ایران، با حقیقت تاریخی و اراده ملی ایرانیان در تعارض است.

صادرکنندگان این بیانیه با اشاره به سابقه ایستادگی مردم استان بوشهر در برابر استعمار و دخالت بیگانگان، تصریح کردند: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی، با تکیه بر هویت ملی، استقلال‌خواهی و اراده جمعی خود ایستادگی می‌کند.

در ادامه بیانیه تأکید شده است که در شرایطی که دشمنان ایران در پی تضعیف کشور و ایجاد اختلاف و تفرقه هستند، حفظ اتحاد و انسجام ملی ضرورتی انکارناپذیر است و همه ایرانیان، با هر قومیت، زبان و پیشینه‌ای، در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور مسئولیت مشترک دارند.

ائمه جمعه و جامعه اهل‌سنت استان بوشهر همچنین با محکوم‌کردن سیاست‌های تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه علیه ایران، بر ضرورت هوشیاری عمومی و پاسداری از منافع ملی تأکید کردند و از نخبگان، جوانان و اقشار مختلف مردم خواستند با حفظ همبستگی و پرهیز از هرگونه زمینه‌سازی برای اختلاف، در مسیر تقویت اقتدار و سربلندی ایران گام بردارند.

در پایان این بیانیه آمده است: ایران خانه مشترک همه ماست؛ دفاع از وطن وظیفه‌ای ملی و اتحاد و انسجام ملت، محکم‌ترین پشتوانه کشور در برابر دشمنان این سرزمین است.



