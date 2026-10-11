https://mehrnews.com/x3dj37 ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ کد مطلب 6974959 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان شیروان- دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان با شور انقلابی مضاعف در میدان خیابان برگزار شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6974959 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ملت مبعوث شده شیروان در موج ۲۲۴؛ این بار زیر باران حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه دویست و بیست و سومین شب اجتماعات مردمی شیروان برچسبها ایران تجمع مردمی بجنورد
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