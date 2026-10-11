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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان

دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان

شیروان- دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان با شور انقلابی مضاعف در میدان خیابان برگزار شد.

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کد مطلب 6974959

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