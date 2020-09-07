بانوان گناوه فضای تفریحی ندارند/ لزوم احداث پلاژ و پارک بانوان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، عصمت اسماعیلی؛ بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر در جنوب کشور و دارای ظرفیت‌ها و موقعیت‌های فراوانی است و قشر زیادی از جمعیت این بندر را بانوان تشکیل می‌دهند.

از جمله مهمترین مطالبات بانوان در عرصه شهرنشینی بندر گناوه، احداث پلاژ و بوستان‌های اختصاصی و مراکز فرهنگی تفریحی ویژه بانوان در این شهر است.

دریا و ساحل زیبا و ماسه‌ای این شهر بندری به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد در مقایسه با دیگر سواحل کشور به یک نقطه گردشگر پذیر تبدیل شده و بخصوص در سال‌های اخیر علاوه بر مردم منطقه، مسافران و گردشگران زیادی آن را برای گذران تعطیلات و اوقات فراغت خود انتخاب می‌کنند.

این سواحل دارای ظرفیت فراوان از جمله احداث پلاژ است که با تحقق آن هم می‌تواند انتظار چندین ساله بانوان را برآورده کند و در افزایش ورود گردشگر و درآمدزایی شهر نیز اثر گذار باشد.

دسترسی و استفاده بهینه و مناسب از ظرفیت‌های موجود شهر از جمله دریا که نعمت و موهبتی برای این منطقه است یکی از خواسته‌های به حق بانوان در این بندر است.

استفاده بانوان این بندر از دریا و ساحل در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات فراوان بخصوص نبودن مکانی مناسب ویژه آنها در ساحل، بسیار محدود و اندک است استفاده بانوان این بندر از دریا و ساحل در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات فراوان بخصوص نبودن مکانی مناسب ویژه آنها در ساحل، بسیار محدود و اندک است که می‌توان با در نظر گرفتن ظرفیت‌های این بندر نسبت به احداث پلاژ بانوان در ساحل یا مراکز تفریحی و فرهنگی و ورزشی دیگر ویژه بانوان در این بندر اقدام کرد.

چندین سال است درباره احداث پلاژ بانوان در گناوه بحث می‌شود و همواره مسئولان استانی و شهرستانی قول‌هایی برای تحقق آن داده‌اند ولی به دلیل مشکلاتی از جمله مشخص نشدن مکان مناسب که همه شرایط لازم بخصوص عدم اشراف مناطق و ساختمان‌های اطراف بر آن را برای احداث این مکان دارا باشد هنوز تحقق نیافته است.

احداث پلاژ در ساحل ابتدایی‌ترین خواسته بانوان این بندر است که با وجود پیگیری‌های فراوان از سوی مسئولان شهرستان در دوره‌های مختلف تاکنون محقق نشده است و بانوان بندر گناوه همچنان چشم انتظار تحقق این امر هستند.

به دلایل مختلف از جمله حضور مردان در تمام طول ساحل امکان استفاده از دریا و شنا کردن به راحتی برای بانوان میسر نیست.

امکان استفاده از دریا را نداریم

بانوان بندر گناوه می‌گویند هیچ مکان مناسبی برای استفاده اختصاصی آنها از دریا وجود ندارد و کمبود مکان ویژه‌ای که دارای امکانات لازم برای استفاده بانوان از ورزش و تفریح‌های سالم ازجمله شنا کردن باشد در این شهر بشدت احساس می‌شود و انتظار داریم مسئولان در این زمینه چاره اندیشی و در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

یک بانوی گناوه‌ای در این باره به خبرنگار مهر گفت: در شهر گناوه مهم‌ترین تفریحگاه مردم ساحل است که بیشتر اوقات فراغت خود را در آنجا می‌گذرانند.

سحر احمدی افزود: بانوان نیز مانند مردان می‌خواهند بتوانند از موهبت دریا و شنا در آن استفاده کنند اما با شرایط موجود این امکان را ندارند.

وی گفت: احداث پلاژ بانوان در ساحل گناوه یکی از خواسته‌های بانوان است که با وجود وعده‌های مسئولان اما تاکنون محقق نشده است و ما همچنان چشم انتظار تحقق این امر هستیم.

لزوم ایجاد پلاژ بانوان

یکی دیگر از بانوان این شهر گفت: بانوان شهر به عنوان قشر عظیمی از جمعیت این بندر برای استفاده از ساحل و دریا با محدودیت‌هایی مواجه هستند بخصوص در فصل تابستان که ساحل دریا می‌تواند برای شنا کردن و ورزش‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد و اگر مکان ویژه‌ای مانند پلاژ بانوان برای آنها در نظر گرفته شود امکان استفاده از دریا و ساحل برای آنها نیز فراهم خواهد شد.

مینا اسماعیلی افزود: در ساحل گناوه بخصوص در فصل تابستان که اکثر مردم برای شنا در ساحل حضورمی یابند بانوان به دلیل حضور مردان که در برخی موارد با پوشش‌های نامناسب همراه است امکان استفاده از دریا را ندارند.

وی گفت: اگر چه برخی از بانوان مسافر در سفر خود به این بندر همراه با خانواده‌های خود در دریا شنا می‌کنند اما امکان استفاده از دریا برای بانوان شهر فراهم نیست و استفاده کنونی ما از ساحل تنها در حد نگاه کردن به دریا و قدم زدن در ساحل آن است.

وی ادامه داد: با توجه به ویژگی خاص ساحل گناوه و ماسه‌ای بودن آن و علاقه بانوان به ورزش‌های ساحلی در نظر گرفتن قسمتی از این ساحل برای استفاده آنها و پرداختن به ورزش‌های ساحلی نیاز و درخواست ما بانوان است که امیدواریم روزی ما هم بتوانیم از این موهبت مانند مردان استفاده کنیم.

فرصتی که ایجاد نمی‌شود

دیگر بانوی گناوه ای گفت: بانوان گناوه ای سال هاست که در آرزوی مکانی مناسب برای شنا کردن در دریا و استفاده از از آن به سر می‌برند ولی این آرزو با وجود قول‌هایی از سوی مسئولان در دوره‌های مختلف هنوز هم محقق نشده است.

لیلا واحدی اظهار کرد: وجود مردان در سراسر ساحل امکان شنا کردن یا ورزش‌های دیگر را برای بانوان ناممکن ساخته و استفاده از این فرصت را از آنان گرفته است.

وی افزود: بانوان شهر به منظور حفظ مسائل شرعی و وجود مردان نامحرم در تمام طول ساحل امکان استفاده از ساحل و شنا کردن در وضعیت حاضر ساحل را ندارند.

وی گفت: احداث مکانی مناسب ویژه بانوان برای استفاده از نعمت خدادادی ساحل و دریا از خواسته‌های بانوان این شهر است که امیدواریم به زودی محقق شود.

فضای مناسبی برای شنای بانوان نیست

یکی دیگر از بانوان گفت: هر وقت به کنار ساحل دریا می ‌آییم در هر گوشه‌ای از ساحل تعداد زیادی از مردان یا مشغول ماهیگیری و یا به شنا و یا دیگر ورزش‌ها هستند و ما نمی‌توانیم به راحتی از دریا برای شنا استفاده کنند.

سکینه حسینی گفت: حضور مردان و جوانانی که در اطراف به ورزش کردن مشغولند مانع حضور بیشتر خانم‌ها در آب‌های ساحلی شده است و بعضی از بانوان به ناچار با لباس و پوشش کامل به درون آب می‌روند تا ساعاتی از روز را در آب دریا به شنا کردن و تفریح بپردازند.

در حالی که در دیگر شهرهای ساحلی کشور مکان‌های ویژه‌ای برای بانوان در ساحل در نظر گرفته شده، در بندر گناوه هیچ مکان اختصاصی برای ورزش‌های دریایی و ساحلی بخصوص شنا برای بانوان وجود ندارد وی اضافه کرد: برخی از بانوان برای شنا کردن نیز با خانواده خود نقطه‌ای از ساحل را که خلوت باشد انتخاب می‌کنند که این امر برای همه ممکن نیست و باز هم دارای مشکلاتی است.

وی گفت: بندر گناوه شهری گردشگر پذیر و شناخته شده در سراسر کشور است و که در شرایط عادی سالانه میلیون‌ها مسافر به این شهر ساحلی سفر می‌کنند که علاوه بر اهالی آن از ساحل استفاده می‌کنند ولی در حالی که در دیگر شهرهای ساحلی کشور مکان‌های ویژه‌ای برای بانوان در ساحل در نظر گرفته شده، در بندر گناوه هیچ مکان اختصاصی برای ورزش‌های دریایی و ساحلی بخصوص شنا برای بانوان وجود ندارد.

وی ادامه داد: شنا کردن فعالیت جسمی است که برای همه افراد در هر سنی فواید و آثار متعددی دارد و برخی از افراد بنا به توصیه پزشک برای درمان بیماری نیازمند شنا کردن در دریا هستند که با شرایط موجود این امر به راحتی برایشان ممکن نیست.

وی یادآور شد: وجود مردان که در سراسر ساحل به ورزش و تفریحی می‌پردازند و حتی جوانان موتور سوار که تا کنار آب‌های ساحلی تردد دارند ساحل دریا فضای مناسبی برای شنای بانوان نیست.

وی گفت: درخواست ما احداث مراکز تفریحی فرهنگی و ورزشی متناسب با ظرفیت‌های شهر برای بانوان است و انتظار داریم مسئولان به وعده‌های خود در زمینه احداث پلاژ بانوان عمل کنند.

طرح جامع پلاژ بانوان آماده است

رئیس شورای اسلامی شهرستان گناوه با تاکید بر اهمیت نیاز بانوان به پلاژ ویژه در گناوه گفت: طرح جامع پلاژ بانوان آماده است که در این طرح نه تنها پلاژ بلکه مجموعه‌ای از مراکز مانند کتابخانه، استراحتگاه و… ویژه بانوان در نظر گرفته شده است.

فاطمه اسماعیلی با اشاره به با آخرین روند مراحل احداث پلاژ بانوان افزود: باوجود آماده شدن طرح جامع و کامل پلاژ بانوان و در نظر گرفتن چندین مکان در ساحل برای اجرای آن، از آنجا که پلاژ بانوان باید در نقطه‌ای از ساحل ایجاد شود که اشرافی توسط عموم از جمله مردان بر آن نباشد، مسائل شرعی مورد توجه قرار گیرد و نکات ایمنی در قبال حوادث رعایت شود، عملیاتی شدن این طرح تا کنون میسر نشده است.

وی بیان کرد: برای برآوردن شدن خواسته دیرینه بانوان، طرحی برای لحاظ در بخشی از مجموعه دهکده گردشگری ساحلی گناوه که شهرداری این شهر در دست احداث دارد پیشنهاد شده‌است.

احداث مراکز ویژه بانوان

مسئول بهداشت محیط، بانوان و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر گناوه تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد شده یک سازه کشتی به گل نشسته در این مجموعه برای ورود بانوان به دریا طراحی و ایجاد شود که هم از نظر بصری زیبایی ایجاد کند و هم به صورت پوششی برای مجموعه در نظر گرفته شده ویژه بانوان باشد که امیدواریم مورد تائید قرار گیرد و محقق شود.

وی گفت: احداث مراکز ویژه بانوان بویژه پلاژ دغدغه اعضای شورا اسلامی شهر گناوه به ویژه بانوان عضو شورای اسلامی شهر است و همواره این مشکلات را پیگیری کرده و در محقق شدن آن تلاش می‌کنند.

گناوه شهری گردشگرپذیر است و انتظار می‌رود امکانات تفریحی هم برای مردم این شهر و هم برای مسافران در نظر گرفته شود که یکی از اولین و مهمترین موضوعاتی که باید مد نظر باشد، فضای تفریحی ویژه بانوان است.