حوزه تمدن ساز و انقلابی باید از پیامبر اسلام (ص) الگو بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی مؤسسه فقه و علوم اسلامی که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم در غرب در هفته اخیر گفت: دنیا باید از بی ادبی و توهین به یک پیامبر الهی خجالت زده و شرمنده باشد و ما اعتقاد داریم قرآن و پیامبر اکرم (ص) پیروز این اتفاقات هستند چراکه برای همه مردم دنیا کتاب آسمانی و پیامبران مقدس هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با اشاره به آیات و روایات درباره ویژگی‌های پیامبر (ص) گفت: پیامبر اسلام پیامبر رحمت و برکت بوده و بسیاری از مسائل علمی به برکت وجود آن حضرت به روی مردم گشوده شد.

وی در ادامه با اشاره به و از خودگذشتگی های پیامبر اسلام برای ایجاد تمدن اسلامی گفت: اگر ما بخواهیم حوزه علمیه تمدن ساز و در طراز انقلاب اسلامی داشته باشیم باید از پیامبر (ص) الگو بگیریم.

‌شناسایی ۴۰۰ رشته، گرایش و مقطع حوزوی

آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برای نخستین بار درختواره دانشی دروس حوزه در ۱۶ حوزه دانشی تدوین شده است گفت: حدود ۴۰۰ رشته، گرایش و مقطع در این درختواره دانشی شناسایی شده که تاکنون برای ۱۰۰ رشته آن سرفصل نویسی شده است.

وی با اشاره به اینکه دو بخش فقه و فقه و قضا با فعالیت‌های مؤسسه فقه و علوم اسلامی ارتباط دارد گفت: در نیازسنجی‌ها با ۵۰ نهاد مرتبط با نظام ارتباط برقرار شده است تا آن نیازها کشف و استخراج علمی شوند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه راه اندازی دفتر فقه معاصر را از جمله اقدامات در راستای تمدن سازی اسلامی بر شمرد و افزود: هماهنگی مؤسسات و مجموعه‌های فقهی مختلف برای تبادل اطلاعات و هماهنگی و هم افزایی از دیگر این اقدامات در راستای تمدن سازی اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه تحقیق و پژوهش یکی از مهمترین ضروریات طلاب است از راه اندازی سامانه اینترنتی «جهد» در چند ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: سامانه جهد موتور جستجوی در حوزه موضوعات فقهی و تعدادی دیگر از علوم حوزوی است.