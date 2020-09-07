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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۳۰

مدیرکل راهداری گلستان:

محورهای مسدود شده در زلزله رامیان بازگشایی شد

محورهای مسدود شده در زلزله رامیان بازگشایی شد

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از بازگشایی مسیرهای مسدود شده در مناطق زلزله زده استان خبرداد.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اثر زمین لرزه ساعت دو بامداد رامیان محورهای روستایی بالادست این شهرستان مسدود شده بود که با تلاش عوامل راهداری اکثر مسیرها باز شده است.

وی توضیح داد که محورهای روستایی ویرو، پاقلعه، الهادی و رجن به دلیل ریزش آوار و آمدن بار به سطح جاده مسدود شده بود که بازگشایی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: عملیات پاکسازی هم در برخی از محورها هم در حال انجام است ولی تردد در این مسیر برقرار بوده و تا نیم ساعت آینده عملیات آواربرداری به اتمام می‌رسد.

میقانی گفت: محور خوش ییلاق هم ساعت پنج صبح با عوامل راهداری بازگشایی شد و مشکل تردد نداریم.

کد مطلب 5017458

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