به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۲۳ قلم انواع اشیاء عتیقه از قبیل تاج، گوشواره، دستبند، گردنبند، خنجر و انواع سنگ‌های گرانبها مربوط به دوره صفویه با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس با رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی مطلع شدند افرادی با هویت معلوم قصد انتقال و فروش تعداد زیادی اشیاء عتیقه را دارند که پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: ماموران پس از بررسی موضوع و با هدایت عملیاتی صورت گرفته موفق شدند محل اختفای متهمان را در یکی از محلات شهرستان بندرعباس شناسایی کنند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه مأموران با هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری ۴ متهم در منزل مذکور شدند، گفت: در بازرسی از محل تعداد ۲۳ قلم انواع اشیاء عتیقه شامل تاج، گوشواره، دستبند، گردنبند، خنجر، انواع سنگ‌های گرانبها و شناسنامه‌دار کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی قدمت اشیاء کشف شده مربوط به دوران صفویه و با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه ۴ متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند، خاطرنشان ساخت: نیروی انتظامی با هرگونه قاچاق اشیاء عتیقه که ضربه سنگینی به فرهنگ کشور وارد می‌کند به شدت برخورد کرده و از شهروندان انتظار می‌رود به محض دریافت اینگونه اخبار موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.