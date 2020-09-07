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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

فرمانده انتظامی هرمزگان عنوان کرد:

کشف عتیقه‌جات مربوط به دوران صفویه در هرمزگان

کشف عتیقه‌جات مربوط به دوران صفویه در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف۲۳ قلم انواع اشیاء عتیقه از قبیل تاج، گوشواره، دستبند، گردنبند، خنجر و انواع سنگ‌های گرانبها مربوط به دوره صفویه در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۲۳ قلم انواع اشیاء عتیقه از قبیل تاج، گوشواره، دستبند، گردنبند، خنجر و انواع سنگ‌های گرانبها مربوط به دوره صفویه با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس با رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی مطلع شدند افرادی با هویت معلوم قصد انتقال و فروش تعداد زیادی اشیاء عتیقه را دارند که پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: ماموران پس از بررسی موضوع و با هدایت عملیاتی صورت گرفته موفق شدند محل اختفای متهمان را در یکی از محلات شهرستان بندرعباس شناسایی کنند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه مأموران با هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری ۴ متهم در منزل مذکور شدند، گفت: در بازرسی از محل تعداد ۲۳ قلم انواع اشیاء عتیقه شامل تاج، گوشواره، دستبند، گردنبند، خنجر، انواع سنگ‌های گرانبها و شناسنامه‌دار کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی قدمت اشیاء کشف شده مربوط به دوران صفویه و با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه ۴ متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند، خاطرنشان ساخت: نیروی انتظامی با هرگونه قاچاق اشیاء عتیقه که ضربه سنگینی به فرهنگ کشور وارد می‌کند به شدت برخورد کرده و از شهروندان انتظار می‌رود به محض دریافت اینگونه اخبار موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5017670

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